Tempête Benjamin. Fermeture des parcs et jardins d'Alençon jusqu'à nouvel ordre

En raison de l'arrivée de la tempête Benjamin, la Ville d'Alençon, en vigilance "vents violents" par Météo France, active son plan de prévention. Dès 19h, mercredi 22 octobre, tous les parcs et jardins sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre par mesure de sécurité.

Mesures et consignes de sécurité

Les commerçants détenteurs de terrasses sont incités à rentrer leur mobilier extérieur pour éviter tout risque d'accident. La population, quant à elle, est appelée "à la plus grande vigilance et à se tenir informée auprès de la Préfecture de l'Orne et des services de Météo France", rappelle la Ville d'Alençon.

Le département de l'Orne est déjà placé en vigilance jaune orages et "vents violents" ce mercredi 22 octobre. La situation risque de se dégrader jeudi 23 octobre, avec le passage de la tempête Benjamin.