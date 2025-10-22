En ce moment Atomic City U2
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Tempête Benjamin. Fermeture des parcs et jardins d'Alençon jusqu'à nouvel ordre

Environnement. La Ville d'Alençon prend des mesures de précautions. A partir de 19h, ce mercredi 22 octobre, tous les parcs et les jardins seront fermés jusqu'à nouvel ordre pour cause de vents violents. Les commerçants disposant de terrasses sont aussi invités à ranger et sécuriser leur mobilier sans délai.

Publié le 22/10/2025 à 18h00 - Par Lucie Peudevin
Tempête Benjamin. Fermeture des parcs et jardins d'Alençon jusqu'à nouvel ordre
Avec l'arrivée de la tempête Benjamin, le parc des Promenades d'Alençon sera fermé mercredi 22 octobre dès 19h et jusqu'à nouvel ordre. - Pixabay

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

En raison de l'arrivée de la tempête Benjamin, la Ville d'Alençon, en vigilance "vents violents" par Météo France, active son plan de prévention. Dès 19h, mercredi 22 octobre, tous les parcs et jardins sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre par mesure de sécurité.

• A lire aussi. Normandie. Tempête Benjamin : des rafales jusqu'à 130km/h attendues sur le littoral

Mesures et consignes de sécurité

Les commerçants détenteurs de terrasses sont incités à rentrer leur mobilier extérieur pour éviter tout risque d'accident. La population, quant à elle, est appelée "à la plus grande vigilance et à se tenir informée auprès de la Préfecture de l'Orne et des services de Météo France", rappelle la Ville d'Alençon.

Le département de l'Orne est déjà placé en vigilance jaune orages et "vents violents" ce mercredi 22 octobre. La situation risque de se dégrader jeudi 23 octobre, avec le passage de la tempête Benjamin.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Tempête Benjamin. Fermeture des parcs et jardins d'Alençon jusqu'à nouvel ordre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple