Objectif Artisan. A 24 ans, il se lance comme soudeur à domicile dans la Manche

Economie. Cyriak Guéret est soudeur à domicile dans la Manche. A 24 ans, il a lancé son entreprise en août dernier, après avoir été aidé par la Chambre des métiers et de l'artisanat.

Publié le 06/10/2025 à 15h00 - Par Thibault Lecoq
Cyriak Gueret est soudeur à domicile et a monté son entreprise avec l'aide de la Chambre des métiers et de l'artisanat. - Thibault Lecoq

La Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) relance une nouvelle édition de son salon Objectif Artisan. Il aura lieu jeudi 9 octobre à Coutances, à la maison de l'artisanat, entre 9h et 18h. 50 experts seront présents pour conseiller gratuitement tous ceux qui réfléchissent à monter leurs entreprises, pour les accompagner vers le succès.

Parmi eux, Cyriak Gueret, 24 ans. Il est soudeur à domicile, pour réparer des matériels dans les entreprises ou chez les particuliers. "Je suis spécialisé en modification et réparation d'ouvrage mécano soudé. Je fais de l'acier, de l'inox et de l'alu", détaille le jeune homme. Il a tout son matériel dans son camion "pour pouvoir réparer le plus rapidement possible, pour que l'activité soit relancée et ne pas avoir de perte d'argent" pour ses clients. Agriculteurs, marins-pêcheurs, conchyliculteur, mais aussi particulier ou collectivités font partie de sa clientèle. Il se déplace sur toute la Manche, et même plus loin si besoin.

Prendre son envol

Il a créé son entreprise pour "prendre mon envol". Il ajoute : "Voir autre chose qu'être salarié. C'est un bon match. Ça va être compliqué mais c'est une envie d'évoluer, de prendre des responsabilités." Il a mis un an pour créer son entreprise avec l'aide de la CMA. Il a été aidé sur "comment préparer l'avenir de l'entreprise, comprendre les charges, l'Urssaf…", illustre-t-il. "Chaudronnier soudeur, c'est ce que j'ai toujours fait. Je le connais le boulot. C'est l'à côté qui est compliqué. C'est la partie papier où il va falloir se former, tranquillement et prendre le temps d'écouter les gens qui sont autour. Il ne faut pas partir ni défaitiste, ni vainqueur. Il faut vraiment bien s'informer", conseille-t-il. Pour le salon Objectif Artisan, il faut s'inscrire auprès de la CMA.

Pratique. Contact SMR Soudure : smr.soudure@gmail.com. 06 74 49 96 43.

