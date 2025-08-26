Près du Neubourg. Un sexagénaire fait des tonneaux avec sa voiture, son pronostic vital engagé

Un automobiliste a perdu, seul, le contrôle de sa voiture, lundi 25 août peu avant 21h30 sur la RD26 à La Haye-du-Theil, dans l'Eure. Sa voiture a fait plusieurs tonneaux.

En arrêt cardio-respiratoire

L'homme de 63 ans était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Après une réanimation, il a été transporté médicalisé vers le CHU de Rouen. Son pronostic vital était engagé.

L'intervention a mobilisé huit sapeurs-pompiers.