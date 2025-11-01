Près de Cherbourg. Un homme de 26 ans transporté à l'hôpital après un "choc violent avec tonneaux"

Un accident s'est produit vendredi 31 octobre vers 13h à Rauville-la-Bigot, dans la Manche. Selon les pompiers, un véhicule a été impliqué et a subi un "choc violent avec tonneaux".

Neuf sapeurs-pompiers mobilisés

Un homme âgé de 26 ans a été blessé. Il a été conduit au centre hospitalier de Cherbourg. Au total, l'opération a mobilisé neuf sapeurs-pompiers.