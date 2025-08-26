Eure. Une personne meurt en tombant sur les voies, le trafic à l'arrêt à la gare d'Evreux

Le trafic ferroviaire est à l'arrêt ce mardi 26 août. Vers 6h, une personne est tombée sur les voies de la gare d'Evreux. Une équipe du Smur n'a pu que constater son décès. Les pompiers ont procédé à l'évacuation de deux trains, soit environ 200 personnes.

Trafic interrompu sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg

La circulation a été interrompue dans les deux sens entre Bernay et Paris Saint-Lazare sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. La police s'est rendue sur place pour mener une enquête. Le trafic a pu reprendre progressivement depuis 8h20.