Eure. Une personne meurt en tombant sur les voies, le trafic à l'arrêt à la gare d'Evreux

Sécurité. Une personne est tombée sur les voies de la gare d'Evreux, mardi 26 août, et est décédée. Le trafic sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg est perturbé.

Publié le 26/08/2025 à 08h29, mis à jour le 26/08/2025 à 08h56 - Par Gilles Anthoine
Eure. Une personne meurt en tombant sur les voies, le trafic à l'arrêt à la gare d'Evreux
Un homme est mort en tombant sur les voies à la gare d'Evreux, le trafic est perturbé. - Illustration

Le trafic ferroviaire est à l'arrêt ce mardi 26 août. Vers 6h, une personne est tombée sur les voies de la gare d'Evreux. Une équipe du Smur n'a pu que constater son décès. Les pompiers ont procédé à l'évacuation de deux trains, soit environ 200 personnes.

A lire aussi. Eure. Deux hommes écroués pour un homicide potentiellement lié au trafic de drogue

Trafic interrompu sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg

La circulation a été interrompue dans les deux sens entre Bernay et Paris Saint-Lazare sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. La police s'est rendue sur place pour mener une enquête. Le trafic a pu reprendre progressivement depuis 8h20.

