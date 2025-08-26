Cotentin. Chute de moto : un homme grièvement blessé

Une chute de moto s'est produite ce mardi 26 août vers 8h30 à Rauville-la-Bigot, au lieu-dit La Cailleterie.

Le pilote grièvement blessé

Son pilote, un homme âgé de 38 ans, a été grièvement blessé. Il a été transporté médicalisé par le Smur vers le centre hospitalier de Cherbourg.

7 sapeurs-pompiers ont été déployés sur cet accident de la route.

