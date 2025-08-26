L'amour est dans le pré. Gilles, le Normand déjà chouchou de la saison… et peut-être déjà le coup de foudre dès les speed datings ?

A peine le premier épisode diffusé, Gilles, 59 ans, céréalier et collecteur de lait installé en Seine-Maritime, est déjà l'un des personnages les plus marquants de cette vingtième saison. Et pour cause : entre son humour, son naturel et ses réparties savoureuses, il s'est rapidement distingué.

"Je suis super content, je suis super heureux, je suis à la limite de faire une crise cardiaque, mais les prétendantes me feront du bouche-à-bouche pour me réanimer", plaisante-t-il avant ses rendez-vous.

Le Parisien ne s'y trompe pas : dans son article consacré au lancement de la saison, le quotidien le présente comme le "chouchou" de cette nouvelle édition. Et vous invite à faire un tour sur les réseaux sociaux, qui confirment que Gilles a touché tout le monde dans le cœur.

Un Normand un peu cœur d'artichaut

Gilles ne cache pas son enthousiasme devant les lettres reçues :

"Si toutes les lettres sont comme ça, comment je vais faire pour m'en sortir ?"

"Déjà la moitié de coups de cœur sur le courrier"

Une dizaine de très belles femmes attendent Gilles sur la péniche parisienne. Il a 10 minutes avec chacune d'elles.

Des speed datings hauts en couleur

Lors des rencontres, les moments drôles et tendres se succèdent. Avec une candidate, très stressée, la discussion tourne uniquement autour de la nourriture. Ce qui la pousse à demander, très franchement, à notre Normand : "Il n'y a pas eu de séduction ?" — et elle de conclure, seule : "Je crois que c'est foutu."

Plus surprenant, une prétendante lui offre du koutoukou, un alcool ivoirien, qu'elle présente comme… un stimulant. Et avec Léa, d'origine ivoirienne et guadeloupéenne, la séquence prend un tour plus sensuel : elle l'invite à danser un zouk, collé-serré, sur la chanson Ancrée à ton port de Fanny J.

"C'était chaud", confiera Gilles dans une interview accordée à Le Parisien, où il raconte les coulisses : "Et encore, les images les plus hard ne passeront pas à la télé, avoue-t-il, encore hilare. On dansait d'abord face à face, et après elle s'est tournée et a mis son dos contre moi…"

Un choix cornélien et deux coups de cœur retenus

Durant la soirée, Gilles accumule les coups de cœur et peine à se décider. Avec humour, il s'incline : "Là, il faut les conseils de Karinette !"

Finalement, il opte pour Isabelle et Pascaline, à qui il réserve une surprise inattendue : une invitation à danser sur le titre On va s'aimer. Isabelle, pleine d'autodérision, s'exclame alors : "On va se marrer, on va faire un trouple !"

Gilles, passionné de danse, qui s'essaie à un slow avec sa seconde prétendante Pascaline. - M6

Isabelle, un coup de foudre

"Il y a tout qui correspond. Le coup du destin ? Je peux y croire", confiait-il déjà à la lecture du courrier. Touchante, sincère et surtout très belle, il avait hâte de la rencontrer. Face à face, l'alchimie a fait le reste. Isabelle, a immédiatement touché le cœur de l'agriculteur. "Tu me combles déjà de bonheur. Tu coches toutes les cases", lui a lancé Gilles, visiblement déstabilisé par cette rencontre. De son côté, Isabelle avoue avoir été "en apnée", tremblante d'émotion. Devant les caméras, Gilles n'a pu que conclure : "Là, c'est le coup de foudre, carrément."

Et maintenant, direction la ferme

Après des speed datings riches en émotions, la suite s'annonce tout aussi savoureuse. La semaine prochaine, Gilles accueillera Isabelle et Pascaline dans son exploitation. L'occasion pour le public de découvrir si la magie opère loin des salons parisiens. Rendez-vous lundi 1er septembre à 21h10 sur M6 !