En ce moment Un dimanche avec toi VITAA
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

L'amour est dans le pré. Gilles, le Normand déjà chouchou de la saison… et peut-être déjà le coup de foudre dès les speed datings ?

Société. Lundi 25 août 2025, M6 a lancé la saison 20 de L'amour est dans le pré. Dès le premier épisode, les speed datings de Gilles, céréalier normand, ont marqué les esprits. Après Valentin l'an passé, un nouveau Normand semble déjà s'imposer comme le chouchou de la saison. Découvrez ses speed datings hauts en couleur entre zouk, sensualité et coup de foudre.

Publié le 26/08/2025 à 09h56 - Par Mathilde Rabaud
L'amour est dans le pré. Gilles, le Normand déjà chouchou de la saison… et peut-être déjà le coup de foudre dès les speed datings ?
Première soirée, premiers coups de coeur : Gilles, le candidat normand qui fait fondre M6. - M6

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A peine le premier épisode diffusé, Gilles, 59 ans, céréalier et collecteur de lait installé en Seine-Maritime, est déjà l'un des personnages les plus marquants de cette vingtième saison. Et pour cause : entre son humour, son naturel et ses réparties savoureuses, il s'est rapidement distingué.

"Je suis super content, je suis super heureux, je suis à la limite de faire une crise cardiaque, mais les prétendantes me feront du bouche-à-bouche pour me réanimer", plaisante-t-il avant ses rendez-vous.

Le Parisien ne s'y trompe pas : dans son article consacré au lancement de la saison, le quotidien le présente comme le "chouchou" de cette nouvelle édition. Et vous invite à faire un tour sur les réseaux sociaux, qui confirment que Gilles a touché tout le monde dans le cœur.

A lire aussi. (re)découvrez le portrait de Gilles, le Normand

Un Normand un peu cœur d'artichaut

Gilles ne cache pas son enthousiasme devant les lettres reçues :

"Si toutes les lettres sont comme ça, comment je vais faire pour m'en sortir ?"

"Déjà la moitié de coups de cœur sur le courrier"

Une dizaine de très belles femmes attendent Gilles sur la péniche parisienne. Il a 10 minutes avec chacune d'elles. 

Des speed datings hauts en couleur

Lors des rencontres, les moments drôles et tendres se succèdent. Avec une candidate, très stressée, la discussion tourne uniquement autour de la nourriture. Ce qui la pousse à demander, très franchement, à notre Normand : "Il n'y a pas eu de séduction ?" — et elle de conclure, seule : "Je crois que c'est foutu."

Plus surprenant, une prétendante lui offre du koutoukou, un alcool ivoirien, qu'elle présente comme… un stimulant. Et avec Léa, d'origine ivoirienne et guadeloupéenne, la séquence prend un tour plus sensuel : elle l'invite à danser un zouk, collé-serré, sur la chanson Ancrée à ton port de Fanny J.

A lire aussi. Gilles, l'agriculteur normand, montré en train de zouker avec une candidate

"C'était chaud", confiera Gilles dans une interview accordée à Le Parisien, où il raconte les coulisses : "Et encore, les images les plus hard ne passeront pas à la télé, avoue-t-il, encore hilare. On dansait d'abord face à face, et après elle s'est tournée et a mis son dos contre moi…"

Un choix cornélien et deux coups de cœur retenus

Durant la soirée, Gilles accumule les coups de cœur et peine à se décider. Avec humour, il s'incline : "Là, il faut les conseils de Karinette !"

Finalement, il opte pour Isabelle et Pascaline, à qui il réserve une surprise inattendue : une invitation à danser sur le titre On va s'aimer. Isabelle, pleine d'autodérision, s'exclame alors : "On va se marrer, on va faire un trouple !"

Gilles, passionné de danse, qui s'essaie à un slow avec sa seconde prétendante Pascaline.Gilles, passionné de danse, qui s'essaie à un slow avec sa seconde prétendante Pascaline. - M6

Isabelle, un coup de foudre

"Il y a tout qui correspond. Le coup du destin ? Je peux y croire", confiait-il déjà à la lecture du courrier. Touchante, sincère et surtout très belle, il avait hâte de la rencontrer. Face à face, l'alchimie a fait le reste. Isabelle, a immédiatement touché le cœur de l'agriculteur. "Tu me combles déjà de bonheur. Tu coches toutes les cases", lui a lancé Gilles, visiblement déstabilisé par cette rencontre. De son côté, Isabelle avoue avoir été "en apnée", tremblante d'émotion. Devant les caméras, Gilles n'a pu que conclure : "Là, c'est le coup de foudre, carrément."

Et maintenant, direction la ferme

Après des speed datings riches en émotions, la suite s'annonce tout aussi savoureuse. La semaine prochaine, Gilles accueillera Isabelle et Pascaline dans son exploitation. L'occasion pour le public de découvrir si la magie opère loin des salons parisiens. Rendez-vous lundi 1er septembre à 21h10 sur M6 !

Galerie photos
Gilles, passionné de danse, qui s'essaie à un slow avec sa seconde prétendante Pascaline. - M6

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'amour est dans le pré. Gilles, le Normand déjà chouchou de la saison… et peut-être déjà le coup de foudre dès les speed datings ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple