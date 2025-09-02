Le recap L'amour est dans le pré. Gilles revoit son père à la télévision avant son AVC, un épisode entre rires et larmes

Pour ses premiers pas avec ses prétendantes, Gilles, notre agriculteur normand, a fait un choix fort : les accueillir dans la maison familiale, celle de son père, qui vient d'être placé en maison de retraite après un AVC.

"C'est une nouvelle vie qui commence, ce n'est pas la vie que je souhaitais pour mon père, ne plus le voir au quotidien c'est toujours difficile", explique-t-il, avant d'ajouter avec espoir : "J'ai de la chance qu'il me lègue la maison, c'est la maison familiale donc c'est pour ça que je suis ému puisqu'il me la laisse pour continuer une belle vie avec ma prétendante."

Gilles se revoit à l'écran avec son père, avant qu'il n'aille en maison de retraite. - Capture d'écran M6

Dans L'amour vu du pré, où les candidats actuels commentent les images, Gilles a revu cette séquence aux côtés de sa fille Johanna. Submergé par l'émotion, il confie : "Ça me fait plaisir de le voir à la télé." En larmes, il poursuit : "Il me laisse tout pour que je réussisse." Un instant touchant auquel Johanna a répondu avec tendresse : "Au moins, il était là avec toi dans l'aventure. Maintenant c'est à toi de vivre ta belle vie."

• A lire aussi. Gilles, le Normand déjà chouchou de la saison… et peut-être déjà le coup de foudre dès les speed datings ?

Quand l'humour de Gilles allège l'ambiance

Si les larmes étaient au rendez-vous, Gilles n'en a rien montré pendant l'émission. Dès leur arrivée, ses deux prétendantes ont ri aux éclats face à ses blagues. L'agriculteur a d'ailleurs confié, en parlant de sa règle d'or pour le chat "il ne rentre pas tant qu'il ne se laisse pas caresser". Alors qu'elles…"Je vous ai pris par la taille, vous vous êtes laissé faire, j'ai dit 'c'est bon, elles peuvent entrer chez moi'."

Un naturel qui séduit… peut-être un peu trop. Car Gilles, déjà sous le charme des deux femmes, admet face caméra : "Ça serait bien, un couple à trois, ça serait l'idéal…" Mais il conclut dans un sourire : "Ça ne marche pas comme ça !"

• A lire aussi. Avant la diffusion de la nouvelle saison, Gilles, l'agriculteur normand, montré en train de zouker avec une candidate

Le choix des chambres, une première déception

Avant même d'aller chercher ses prétendantes, Gilles avait tout prévu. En montrant les chambres aux caméras de M6, il lâche dans un éclat de rire : "J'aimerais bien qu'Isabelle vienne là puisque c'est la chambre juste à côté de la mienne, on sera plus proches comme ça."

Mais au moment du choix, tout ne s'est pas passé comme espéré. C'est finalement Pascaline qui a pris cette chambre, laissant Isabelle s'installer à l'autre bout de la maison. Gilles a avoué face caméra : "J'ai été un peu déçu qu'Isabelle choisisse la chambre la plus loin mais je ne veux pas prendre parti pour l'une ou pour l'autre pour l'instant." Gentleman, il n'a rien laissé paraître devant ses invitées.

Gilles déjà déchiré entre ses deux coups de cœur

Mais finalement, lui qui semblait avoir déjà une petite préférence… Entre rires en cuisine avec Pascaline et moments de complicité avec Isabelle, l'agriculteur reconnaît être perdu. "Je ne veux pas prendre de décision trop vite, mais le choix va être très dur", admet-il.

D'un côté, le poids de l'héritage paternel, de l'autre, la naissance de nouveaux sentiments : pour Gilles, ce premier jour à la ferme restera marqué par l'émotion, la tendresse et une promesse d'avenir.

• A lire aussi. "C'est Cendrillon au masculin" : On a déjà des infos sur le prochain agriculteur normand de L'amour est dans le pré… en 2026 !