[Photos] Le Havre. Une initiation à la couture à la machine autour d'un café chez Calice et Mandibule

Loisir. Au Havre, Calice et Mandibule, salon de thé et restaurant, a organisé mardi 19 août une initiation à la couture pour enfants et adultes, dans un lieu dédié à l'apprentissage et au partage.

Publié le 26/08/2025 à 10h09 - Par Maëlys Blondel
[Photos] Le Havre. Une initiation à la couture à la machine autour d'un café chez Calice et Mandibule
Fanny Poncel guide et accompagne les participants lors de l'initiation à la couture à la machine. - Maëlys Blondel

Au Havre, Calice et Mandibule n'est pas un simple restaurant. Ce lieu hybride, ouvert depuis mai 2022, combine salon de thé, restaurant, ateliers créatifs et événements culinaires. Derrière ce concept, Fanny Poncel et Oumou Sy, cogérantes, ont imaginé un espace où l'on peut apprendre, partager, créer… tout en mangeant.

Immersion dans l'atelier couture

Mardi 19 août, Calice et Mandibule a par exemple organisé une journée d'initiation à la couture. Dans la salle du fond du restaurant, six participants : enfants, adolescents et adultes ont découvert pour la première fois la couture à la machine.

"Aujourd'hui, les participants apprennent les bases : la découpe du tissu, une approche un peu théorique des matières et la réalisation d'une petite pochette", explique Fanny Poncel. "C'est une initiation accessible à tous. On accueille des adultes, des enfants, des garçons, des filles… même des ados. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à coudre."

• A lire aussi. Bonne table au Havre. Les bonnes saveurs de Calice et Mandibule

Pour certains, c'était un premier essai, comme Léon, motivé par la récupération textile : "Ça fait un moment que j'aimerais réaliser mes propres vêtements en seconde main, mais je n'avais pas du tout les bases." Hector, venu avec sa petite sœur Adèle, avait déjà tenté la couture : "J'avais déjà fait des petits projets, mais ce n'était pas terrible, je faisais n'importe quoi… Je prends des cours pour bien apprendre. Je reviendrai pour progresser." Quant à Sylvie, elle voulait consolider ses connaissances : "Je bidouillais avec des tutos internet, mais ça ne suffisait pas. Ici, j'ai appris les bases, comme le sens du fil, et ça change tout."

Sylvie découpe les tissus pour confectionner sa propre pochette…Sylvie découpe les tissus pour confectionner sa propre pochette… - Maëlys Blondel

Un lieu pour apprendre et expérimenter

Tout au long de l'année, Calice et Mandibule propose une large palette d'activités : cours de céramique, d'aquarelle, de crochet, de broderie, mais aussi des ateliers culinaires mensuels. L'objectif : transmettre des savoir-faire variés et inviter les participants à explorer de nouvelles techniques.

Les ateliers de cuisine, par exemple, sont animés par Oumou et Hadjira. Les participants y découvrent des recettes, comme la pissaladière revisitée ou la mousse coco-hibiscus (végane et sans gluten). Ces cours se veulent interactifs : chacun repart avec ses propres préparations et des conseils pratiques. De nouveaux formats se développent également, notamment des ateliers pour enfants qui invitent ensuite leurs parents à déguster les plats préparés.

Côté cuisine, le restaurant propose une carte variée avec des options végétariennes et véganes. Les menus s'adaptent aussi aux intolérances alimentaires, pour permettre à chacun de profiter pleinement de l'expérience.

Un moment convivial

Chez Calice et Mandibule, chaque atelier est pensé comme un moment de rencontre. "On aime apprendre aux autres et apprendre des autres", résume la cogérante. L'équipe mise sur la convivialité, la curiosité et le plaisir de créer ensemble, que ce soit autour d'une machine à coudre ou d'une recette de cuisine.

Le restaurant, ouvert tous les midis du mardi au dimanche, se transforme aussi en salon de thé les vendredis et samedis après-midi, et propose un brunch le week-end.

Le prochain atelier d'initiation à la couture se tiendra ce mardi 26 août, de 18h30 à 21h.Le prochain atelier d'initiation à la couture se tiendra ce mardi 26 août, de 18h30 à 21h. - Maëlys Blondel

Pratique. Pour les ateliers il est conseillé de réserver directement sur calice-mandibule.fr.

Galerie photos
Sylvie découpe les tissus pour confectionner sa propre pochette… - Maëlys Blondel Le prochain atelier d'initiation à la couture se tiendra ce mardi 26 août, de 18h30 à 21h. - Maëlys Blondel

