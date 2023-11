Bonne table au Havre. Les bonnes saveurs de Calice et Mandibule

Il n'est jamais trop tard pour profiter des douceurs de l'automne. C'est donc en terrasse que je m'attable, chez Calice et Mandibule, à quelques pas de la célèbre catène de conteneurs du Havre. Ici, on bonifie les produits locaux avec les saveurs du monde, et on s'adapte à toutes les faims : chaque plat est décliné en portion ou demi-portion. Les indécis peuvent ainsi opter pour deux ou trois demi-portions ! "C'est parce que je suis gourmande. Quand je vais au restaurant, je veux toujours tout goûter !", éclaire Oumou Sy, qui a ouvert ce lieu fin 2022 avec Fanny Poncel.

Des fleurs comestibles

De mon côté, si le poulet "à la shichuannaise" me fait de l'œil, j'opte plutôt pour la salade de la semaine : patates douces rôties, granola au bleu d'Auvergne, mesclun, pickles, le tout arrosé d'une sauce passion. Ce joli plat savoureux arrive dans une assiette surmontée d'un bleuet. Une fleur cultivée par le Champs des comestibles, basé à Cauville, l'une des exploitations locales où se fournit le restaurant.

C'est coloré dans l'assiette !

Pas encore rassasiée, je choisis en dessert une mousse coco pistache aux prunes caramélisées, un fruit de saison. Pour arroser le repas, je choisis une eau glacée citron-passion, faite maison. D'ailleurs, les mêmes fruits de la passion auront servi pour l'eau et la vinaigrette de ma salade. "Nous essayons de réemployer les écorces ou pelures des aliments dans les sauces ou les infusions", précise Oumou Sy. Des astuces dont Hadjira Aouartilane, qui appuie le duo de patronnes en cuisine, s'est fait une spécialité. Une soirée sur le thème "zéro déchet" est d'ailleurs prévue le vendredi 24 novembre au restaurant. Car Calice et Mandibule est aussi un lieu de vie où sont proposés des cours de couture, de dessin, des après-midi jeux de société, etc. Le tout dans une déco fleurie et colorée, chinée spécialement.

Pratique. 16 rue de Paris au Havre. Ouvert du mardi au samedi de 12 heures à 18 h 30, brunch le samedi 11 heures à 15 heures. Formules de 16 à 28 €. Tél. 09 81 90 78 16