Manche. La "métamorphose" d'un quartier des "années 70" ravit ses habitants

Du changement dans le quartier Claires-Fontaines de Coutances. Jeudi 21 août, la première phase des travaux de rénovation du quartier a été inaugurée. Il y a maintenant un nouveau revêtement sur les routes, du mobilier urbain plus moderne, des aménagements pour sécuriser les abords de l'école, la rénovation de l'éclairage public, de nouvelles poubelles enterrées. Le Foyer de jeunes travailleurs a été rénové.

"J'ai vu un quartier des années 70 métamorphosé en quartier des années 2020"

Une bonne chose pour Sébastien Bonet, qui habite le quartier depuis 2019. "J'ai vu un quartier des années 70 métamorphosé en quartier des années 2020, avec toutes les nouvelles technologies, la tendance écologique, la modernité", explique-t-il. Il ajoute : "C'est un autre cadre de vie qui allie la voiture, le monde du piéton, le bien-être de l'habitant." Il trouve que la vie dans le quartier est plus sympathique et qu'on y vit mieux. "Il y a des gens qui voudraient venir s'installer ici. C'est étonnant et encourageant", se réjouit-il.

La circulation a été apaisée près de l'école.

Les travaux ne sont pas terminés. Il reste l'aménagement de terrain de sport prévu entre 2026-2027, et trois secteurs à requalifier d'ici à 2032. La Ville, avec l'aide de l'Etat, de l'Union européenne, de la Région Normandie et de Coutances Mer et Bocage a investi 5,3 millions d'euros depuis 2018 pour rénover le quartier.