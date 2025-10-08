En ce moment All i wanna do SHERYL CROW
Le Caennais de la semaine. Patrick Foll, directeur du théâtre de Caen : "Un public exigeant avec de la bienveillance"

Culture. Nouvel épisode du podcast "Millénaire de Caen : Les Voix de la ville", avec Patrick Foll. Le directeur du théâtre de Caen se confie sur ses souvenirs et sa vision de la ville, quelques mois avant son départ à la retraite.

Publié le 08/10/2025 à 10h25 - Par Jimmy Joubert
Patrick Foll est directeur du théâtre de Caen depuis 2001. Il prendra sa retraite en avril 2026.

Patrick Foll est le directeur du théâtre de Caen depuis 2001. Avant de tirer sa révérence en avril 2026, il revient sur son métier, qu'il exerce avec passion dans sa ville natale.

Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre en charge le théâtre de Caen ?

"Quand j'étais à Paris, j'étais déjà un spectateur, on peut même dire un frénétique, en particulier d'opéra. Et quand il y a eu cette annonce, ça m'a fait tilt. Caen était déjà une place extrêmement identifiée sur la question de la musique baroque, et puis c'était l'occasion de revenir dans ma ville et sur un projet très fort."

Si vous deviez changer quelque chose
à Caen, ce serait en lien avec le théâtre ?

"Ce serait formidable de faire un beau ravalement du théâtre de Caen parce que, c'est le dernier bâtiment de la reconstruction de la ville, et le ravalement a été fait en 1989. Je pense qu'aujourd'hui il est fatigué et ça nuit à la lisibilité de la qualité architecturale de ce bâtiment."

Y a-t-il une tradition
qui vous tient à cœur à Caen ?

"Le carnaval étudiant, c'est un truc incroyable. Dans un centre-ville où il y a une population vieillissante, on a la présence de cette jeunesse qui vient à l'université et qui crée une dynamique incroyable. Et celle-ci explose le jour du carnaval dans un côté joyeux. Ce qui est un véritable atout pour cette ville."

Cela résume bien la personnalité
des Caennais ?

"Oui, le public caennais sait encore vivre ensemble. C'est aussi, et je le vois au théâtre, un public exigeant avec de la bienveillance, qui reste curieux de tout et c'est quelque chose à cultiver."

