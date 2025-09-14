La Caennaise de la semaine. Manon Fourmond, de la boulangerie Fabrique de Fa'Mie : "Il fait bon vivre à Caen"

Cogérante de la boulangerie Fabrique de Fa'Mie, au pied de la rue du Gaillon, Manon Fourmond se livre sur la ville qu'elle habite depuis quelques années maintenant.

Comment sont les Caennais selon vous ?

"Les gens sont dynamiques ici, et très gourmands ! Ils aiment les nouveautés, et ce, à toutes les tranches d'âge. Ce ne sont pas que les jeunes de l'université, mais aussi leurs professeurs par exemple qui viennent. Je ne m'attendais pas à avoir une clientèle aussi jeune. Pour eux, je trouve qu'il fait bon vivre à Caen."

Votre boulangerie est située

sur le passage du Carnaval étudiant…

"Ça fait quatre ans que nous sommes là, quatre ans que ça se passe super bien, les jeunes sont hyper respectueux, c'est vraiment génial. On a fait découvrir ça à nos beaux-parents cette année, ils n'avaient jamais vu le Carnaval, et ils ont adoré ! Nous restons ouverts, c'est une grosse journée avec un gros chiffre d'affaires. Il faut nourrir les jeunes, car après, ils font la fête !"

Vous changeriez quoi à Caen ?

"On va me détester, mais j'enlèverais les voitures ! La circulation ici, c'est compliqué… Si on pouvait tout faire à pied ou en transports en commun, ce serait génial. Moi je fais beaucoup de kilomètres à pied, et j'adore !"

Vous avez un souvenir particulier ici ?

"Nous sommes passés dans l'émission 'La meilleure boulangerie de France' sur M6 il y a presque deux ans. Le jury avait goûté notre pain graines de courge-curcuma, et une rosace normande, avec de la pomme et du camembert, et une base de feuilleté pur beurre bien sûr ! Et enfin notre petit chou à la crème, un best-seller, que l'on retrouve encore tous les jours."