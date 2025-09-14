En ce moment Beautiful Things Benson Boone
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

La Caennaise de la semaine. Manon Fourmond, de la boulangerie Fabrique de Fa'Mie : "Il fait bon vivre à Caen"

Economie. Nouvel épisode du podcast "Millénaire de Caen : les Voix de la Ville", qui est désormais consacré au gourmand monde de la boulangerie.

Publié le 14/09/2025 à 12h30 - Par Lilian Fermin
La Caennaise de la semaine. Manon Fourmond, de la boulangerie Fabrique de Fa'Mie : "Il fait bon vivre à Caen"
Manon Fourmond est la cogérante de la boulangerie Fabrique de Fa'Mie, au pied de la rue du Gaillon, à Caen : "Les gens sont dynamiques ici, et très gourmands !"

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Cogérante de la boulangerie Fabrique de Fa'Mie, au pied de la rue du Gaillon, Manon Fourmond se livre sur la ville qu'elle habite depuis quelques années maintenant.

Comment sont les Caennais selon vous ?

"Les gens sont dynamiques ici, et très gourmands ! Ils aiment les nouveautés, et ce, à toutes les tranches d'âge. Ce ne sont pas que les jeunes de l'université, mais aussi leurs professeurs par exemple qui viennent. Je ne m'attendais pas à avoir une clientèle aussi jeune. Pour eux, je trouve qu'il fait bon vivre à Caen."

Votre boulangerie est située 
sur le passage du Carnaval étudiant…

"Ça fait quatre ans que nous sommes là, quatre ans que ça se passe super bien, les jeunes sont hyper respectueux, c'est vraiment génial. On a fait découvrir ça à nos beaux-parents cette année, ils n'avaient jamais vu le Carnaval, et ils ont adoré ! Nous restons ouverts, c'est une grosse journée avec un gros chiffre d'affaires. Il faut nourrir les jeunes, car après, ils font la fête !"

Vous changeriez quoi à Caen ?

"On va me détester, mais j'enlèverais les voitures ! La circulation ici, c'est compliqué… Si on pouvait tout faire à pied ou en transports en commun, ce serait génial. Moi je fais beaucoup de kilomètres à pied, et j'adore !"

Vous avez un souvenir particulier ici ?

"Nous sommes passés dans l'émission 'La meilleure boulangerie de France' sur M6 il y a presque deux ans. Le jury avait goûté notre pain graines de courge-curcuma, et une rosace normande, avec de la pomme et du camembert, et une base de feuilleté pur beurre bien sûr ! Et enfin notre petit chou à la crème, un best-seller, que l'on retrouve encore tous les jours."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
La Caennaise de la semaine. Manon Fourmond, de la boulangerie Fabrique de Fa'Mie : "Il fait bon vivre à Caen"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple