Saint-Valery-en-Caux. Cinq cars partent en fumée dans un impressionnant incendie

Les causes de l'incendie restent à éclaircir. Jeudi 30 octobre, cinq cars ont été détruits dans un impressionnant incendie à Saint-Valery-en-Caux. Ils étaient en stationnement sur la zone proche du Leclerc. Le sinistre a été maîtrisé par 20 soldats du feu avec cinq engins et trois lances à incendie, précisent les pompiers de Seine-Maritime. L'incendie n'a pas fait de victime.
Le service des cars assurés normalement
C'est une conductrice qui a donné l'alerte, rapporte Le Courrier Cauchois. Elle a d'ailleurs elle-même tenté de maîtriser le départ de feu avec deux extincteurs, sans succès. Les cars appartiennent à Kéolis et sont dédiés au service régional, ajoutent nos confrères. Le service doit être assuré normalement ce vendredi.
La gendarmerie est en charge de l'enquête.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.