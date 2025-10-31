Saint-Valery-en-Caux. Cinq cars partent en fumée dans un impressionnant incendie

Les causes de l'incendie restent à éclaircir. Jeudi 30 octobre, cinq cars ont été détruits dans un impressionnant incendie à Saint-Valery-en-Caux. Ils étaient en stationnement sur la zone proche du Leclerc. Le sinistre a été maîtrisé par 20 soldats du feu avec cinq engins et trois lances à incendie, précisent les pompiers de Seine-Maritime. L'incendie n'a pas fait de victime.

Le service des cars assurés normalement

C'est une conductrice qui a donné l'alerte, rapporte Le Courrier Cauchois. Elle a d'ailleurs elle-même tenté de maîtriser le départ de feu avec deux extincteurs, sans succès. Les cars appartiennent à Kéolis et sont dédiés au service régional, ajoutent nos confrères. Le service doit être assuré normalement ce vendredi.

La gendarmerie est en charge de l'enquête.