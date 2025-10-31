En ce moment Gabriela KATSEYE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Conso. La carte-cadeau "Sées près de chez moi" permet de consommer local

Economie. Mercredi 5 novembre, la Communauté de communes des sources de l'Orne lance la carte-cadeau locale "Sées près de chez moi". Le dispositif a pour objectif de favoriser la consommation locale et de soutenir les commerces de proximité. La carte est valable un an, avec un montant libre à partir de 10 €.

Publié le 31/10/2025 à 17h33 - Par Lucie Peudevin
Conso. La carte-cadeau "Sées près de chez moi" permet de consommer local
La carte-cadeau locale "Sées près de chez moi" est valable un an dans plusieurs commerces de proximité. - Communauté de communes des sources de l'Orne

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

100% local. C'est l'option que propose la carte-cadeau “Sées près de chez moi”. Lancée mercredi 5 novembre par la Communauté de communes des Sources de l'Orne, cette carte a été conçue pour soutenir les commerces de proximité et encourager la consommation locale. Elle peut être utilisée dans plusieurs commerces du territoire.

Une carte-cadeau locale

La carte est valable un an et son montant est libre, à partir de 10€. Elle peut être utilisée en plusieurs fois et dans différents commerces, facilement identifiables grâce à un autocollant ou une affiche. Tous les commerces participants sont également répertoriés sur le site internet de la Communauté de communes des Sources de l'Orne.

Financée par la Communauté de communes dans le cadre du programme européen LEADER, et développée en partenariat avec l'association de commerçants “Sées près de chez moi”, la CCI Portes de Normandie et la Région Normandie, la carte est disponible depuis le mercredi 5 novembre.

La carte est disponible par achat en ligne via https://seespresdechezmoi-boutique.sofeelgift.com/ou en points de vente physiques à Librairie L'Oiseau Lyre, Sées tout vu et DG Sport.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois Supra bûches de 50cm
Poêle à bois Supra bûches de 50cm Villeneuve-sur-Lot (47300) 200€ Découvrir
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Conso. La carte-cadeau "Sées près de chez moi" permet de consommer local
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple