Conso. La carte-cadeau "Sées près de chez moi" permet de consommer local

100% local. C'est l'option que propose la carte-cadeau “Sées près de chez moi”. Lancée mercredi 5 novembre par la Communauté de communes des Sources de l'Orne, cette carte a été conçue pour soutenir les commerces de proximité et encourager la consommation locale. Elle peut être utilisée dans plusieurs commerces du territoire.

Une carte-cadeau locale

La carte est valable un an et son montant est libre, à partir de 10€. Elle peut être utilisée en plusieurs fois et dans différents commerces, facilement identifiables grâce à un autocollant ou une affiche. Tous les commerces participants sont également répertoriés sur le site internet de la Communauté de communes des Sources de l'Orne.

Financée par la Communauté de communes dans le cadre du programme européen LEADER, et développée en partenariat avec l'association de commerçants “Sées près de chez moi”, la CCI Portes de Normandie et la Région Normandie, la carte est disponible depuis le mercredi 5 novembre.

La carte est disponible par achat en ligne via https://seespresdechezmoi-boutique.sofeelgift.com/ou en points de vente physiques à Librairie L'Oiseau Lyre, Sées tout vu et DG Sport.