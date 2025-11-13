Mémoire. Un spectacle musical en l'honneur de trois Ornais, martyrs du nazisme

Ils ont donné leur vie pour la France. Les trois Ornais André Vallée, Roger Vallée et Henri Marranes, ainsi que le Rennais Marcel Callo, martyrs du nazisme, sont mis à l'honneur dans un spectacle musical. Le Trésor de Marcel est à retrouver samedi 29 novembre, au Quai des arts d'Argentan. Il est présenté à l'occasion de la béatification de ces quatre figures du Service du travail obligatoire (STO) par l'association SILO, le Diocèse de Rennes et le Diocèse de Séez.

"Un spectacle dynamique et joyeux"

Danse, musique et comédie, plus de 40 bénévoles ont tenu à présenter "un spectacle dynamique et joyeux", déclare le père Amen du Diocèse de Séez.

Imaginée par Amarù Cazenave, Fitzgerald Berthon et Maximilien Ambroselli, la représentation est passée par Lisbonne, au Portugal, et à Rennes avant d'être jouée au Quai des arts d'Argentan, samedi 29 novembre. La pièce sera ensuite jouée au théâtre Le Normandy au Havre, samedi 13 et dimanche 14 décembre.

Trois Ornais "précurseurs de résistance"

Le spectacle a une visée éducative. "Face aux angoisses, l'idée est de proposer aux jeunes une histoire pour ne pas céder au pessimisme", explique le père Amen. "André Vallée, Roger Vallée et Henri Marranes ont été des précurseurs de résistance. Ils nous disent de ne pas baisser les bras", précise-t-il.

En plus du spectacle, une exposition continue et des conférences sont prévues toute la journée du samedi 29 novembre.

Pratique. La billetterie est ligne sur le site silo.asso.fr ou sur place à la maison diocésaine de Séez.