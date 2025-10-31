Alerte météo. Attention, vigilance jaune : un double risque météo pendant la nuit dans la Manche, surtout dans certaines zones

Cette nuit du vendredi 31 octobre au samedi 1er novembre, la Manche fait l'objet de deux alertes simultanées :

Une vigilance jaune pour orages, de minuit à 6h.

Une vigilance jaune pour vent, de minuit à 5h.

La zone particulièrement concernée est le secteur de Cherbourg-Cotentin, où les orages pourraient s'avérer les plus intenses. L'alerte a été émise par le service vigilance de Météo‑France pour le département.

Pourquoi ces alertes ? Quelles conditions attendues ?

Les phénomènes orageux sont locaux mais potentiellement violents : éclairs, pluies soudaines, rafales de vent. En parallèle, l'alerte vent traduit la possibilité de rafales qui pourraient atteindre un seuil nécessitant vigilance, surtout sur les zones littorales et exposées.

Le niveau jaune indique que "des phénomènes habituels mais occasionnellement et localement dangereux" sont attendus.

Dans le Cotentin, le littoral et les plaines sont particulièrement sensibles aux rafales associées aux orages, notamment s'il y a un fort contraste d'air ou un passage rapide de cellules orageuses.

Secteurs à surveiller et conseils pratiques

Secteurs à surveiller

La zone de Cherbourg et du Cotentin, citée comme plus exposée aux orages.

Le littoral de la Manche, où le vent peut se renforcer.

Les axes routiers et les ponts ou zones dégagées, vulnérables aux rafales.

Restez informé via les bulletins locaux de Météo-France.

Perspectives : jusqu'à quand et que surveiller après la nuit ?

L'alerte pour les orages s'étend jusqu'à 6h du matin, celle pour le vent jusqu'à 5h. Après ces créneaux, le risque devrait diminuer, mais un vent résiduel ou des averses isolées peuvent perdurer. Il convient de maintenir une vigilance modérée pendant les premières heures de la matinée.

Une fois l'épisode passé, un retour à des conditions plus calmes est prévu, mais comme toujours en Normandie, les conditions peuvent rester changeantes : surveillez l'évolution des modèles météo locaux.