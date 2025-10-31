Commerce. Claire's en redressement judiciaire : découvrez quelles enseignes pourraient reprendre les boutiques normandes

C'est une page qui se tourne pour Claire's France, placée en redressement judiciaire depuis juillet dernier. Selon Le Parisien, deux repreneurs se sont manifestés devant le tribunal de commerce de Paris : June, spécialiste des bijoux fantaisie, et La Casa de las Carcasas, enseigne espagnole connue pour ses coques de téléphone colorées. Ensemble, ils pourraient sauver 460 emplois sur les 829 que compte la marque en France.

June reprendrait 139 magasins et 426 salariés, tandis que La Casa de las Carcasas récupérerait 3 magasins et 34 employés, qu'elle transformera en boutiques d'accessoires de téléphonie. Le tribunal devrait rendre sa décision le 14 novembre 2025.

Quel avenir pour les magasins Claire's en Normandie ?

Présente dans plusieurs villes normandes (notamment à Caen, Rouen, Le Havre ou Cherbourg), l'enseigne Claire's pourrait voir certaines de ses boutiques disparaître ou changer de visage.

Les offres de reprise, jugées "solides et pérennes" par Me Eve Ouanson, devraient permettre de sauver environ la moitié des emplois. Les autres salariés feront l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), déjà signé par les syndicats pour "limiter la casse".

Pour les clientes normandes habituées à leurs boucles d'oreilles à petits prix et leurs piercings express, l'avenir s'annonce donc incertain : certaines boutiques pourraient devenir des magasins de coques de téléphone, d'autres fermer définitivement.

Vers une nouvelle ère pour les boutiques normandes ?

Si le tribunal valide les offres le 14 novembre, les magasins normands Claire's pourraient bientôt accueillir de nouvelles enseignes, comme June ou La Casa de las Carcasas.

Bijoux ou coques de téléphone, le changement pourrait bien marquer la fin d'une époque pour toute une génération de clientes. Reste à savoir si la Normandie, fidèle à ses enseignes de centre-ville, continuera d'adhérer à ces nouvelles marques.