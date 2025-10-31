En ce moment Gabriela KATSEYE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Commerce. Claire's en redressement judiciaire : découvrez quelles enseignes pourraient reprendre les boutiques normandes

Economie. L'enseigne de bijoux Claire's, bien connue des adolescentes pour ses accessoires à petits prix, est en redressement judiciaire. Deux repreneurs se sont positionnés, mais de nombreux magasins, notamment en Normandie, risquent de fermer leurs portes, et d'ouvrir sous un nouveau nom. Découvrez lequel. 

Publié le 31/10/2025 à 16h50 - Par Mathilde Rabaud
Commerce. Claire's en redressement judiciaire : découvrez quelles enseignes pourraient reprendre les boutiques normandes
Fermeture des magasins Claire's : quels nouveaux noms pourraient s'installer en Normandie ? - Claire's Caen

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est une page qui se tourne pour Claire's France, placée en redressement judiciaire depuis juillet dernier. Selon Le Parisien, deux repreneurs se sont manifestés devant le tribunal de commerce de Paris : June, spécialiste des bijoux fantaisie, et La Casa de las Carcasas, enseigne espagnole connue pour ses coques de téléphone colorées. Ensemble, ils pourraient sauver 460 emplois sur les 829 que compte la marque en France.

June reprendrait 139 magasins et 426 salariés, tandis que La Casa de las Carcasas récupérerait 3 magasins et 34 employés, qu'elle transformera en boutiques d'accessoires de téléphonie. Le tribunal devrait rendre sa décision le 14 novembre 2025.

Quel avenir pour les magasins Claire's en Normandie ?

Présente dans plusieurs villes normandes (notamment à Caen, Rouen, Le Havre ou Cherbourg), l'enseigne Claire's pourrait voir certaines de ses boutiques disparaître ou changer de visage.

Les offres de reprise, jugées "solides et pérennes" par Me Eve Ouanson, devraient permettre de sauver environ la moitié des emplois. Les autres salariés feront l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), déjà signé par les syndicats pour "limiter la casse".

Pour les clientes normandes habituées à leurs boucles d'oreilles à petits prix et leurs piercings express, l'avenir s'annonce donc incertain : certaines boutiques pourraient devenir des magasins de coques de téléphone, d'autres fermer définitivement.

Vers une nouvelle ère pour les boutiques normandes ?

Si le tribunal valide les offres le 14 novembre, les magasins normands Claire's pourraient bientôt accueillir de nouvelles enseignes, comme June ou La Casa de las Carcasas.

Bijoux ou coques de téléphone, le changement pourrait bien marquer la fin d'une époque pour toute une génération de clientes. Reste à savoir si la Normandie, fidèle à ses enseignes de centre-ville, continuera d'adhérer à ces nouvelles marques.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois Supra bûches de 50cm
Poêle à bois Supra bûches de 50cm Villeneuve-sur-Lot (47300) 200€ Découvrir
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Commerce. Claire's en redressement judiciaire : découvrez quelles enseignes pourraient reprendre les boutiques normandes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple