Près de Rouen. Un faux agent des eaux vole de l'argent liquide et des bijoux à une vieille dame

La police met en garde contre les vols par ruse. Mercredi 10 septembre vers 16h15, un homme s'est présenté au domicile d'une personne âgée de 90 ans à Saint-Léger-du-Bourg-Denis, près de Rouen. Il s'est présenté comme étant un agent de Véolia et a prétexté une pollution de l'eau pour entrer.

8 000 euros et des bijoux

Le voleur a demandé à la vieille dame de mettre ses objets de valeur dans son congélateur. Pendant que la victime s'est rendue à la salle de bains pour vérifier l'eau, le malfrat est parti avec son butin. La personne âgée s'est fait voler 8 000 euros en liquide, une dizaine de bijoux (bracelets et bagues) en or ainsi que son chéquier.