En ce moment Break your heart Taïo CRUZ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Rouen. Un faux agent des eaux vole de l'argent liquide et des bijoux à une vieille dame

Sécurité. Un faux agent des eaux a volé une vieille dame, mercredi 10 septembre à Saint-Léger-du-Bourg-Denis. L'homme est reparti avec 8 000 euros en liquide et des bijoux en or.

Publié le 11/09/2025 à 14h00 - Par Gilles Anthoine
Près de Rouen. Un faux agent des eaux vole de l'argent liquide et des bijoux à une vieille dame
Un faux agent des eaux a volé une personne âgée. Le butin est important : 8 000 euros en liquide et des bijoux en or. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La police met en garde contre les vols par ruse. Mercredi 10 septembre vers 16h15, un homme s'est présenté au domicile d'une personne âgée de 90 ans à Saint-Léger-du-Bourg-Denis, près de Rouen. Il s'est présenté comme étant un agent de Véolia et a prétexté une pollution de l'eau pour entrer.

A lire aussi. Lillebonne. Un faux chauffeur de VTC arrêté

8 000 euros et des bijoux

Le voleur a demandé à la vieille dame de mettre ses objets de valeur dans son congélateur. Pendant que la victime s'est rendue à la salle de bains pour vérifier l'eau, le malfrat est parti avec son butin. La personne âgée s'est fait voler 8 000 euros en liquide, une dizaine de bijoux (bracelets et bagues) en or ainsi que son chéquier.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Près de Rouen. Un faux agent des eaux vole de l'argent liquide et des bijoux à une vieille dame
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple