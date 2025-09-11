Lillebonne. Un faux chauffeur de VTC arrêté

Un faux chauffeur de VTC a été arrêté mercredi 10 septembre vers 22h40, à Lillebonne.

Une patrouille de police avait remarqué le véhicule quittant le centre-ville direction Port-Jérôme-sur-Seine. A l'arrière, une vignette VTC était mal positionnée. Les forces de l'ordre ont donc procédé au contrôle du chauffeur. Il s'agissait d'un homme de 36 ans avec un permis de conduire et un passeport tunisiens. Il a tout de suite reconnu avoir conduit un client de Saint-Gratien (95) jusqu'à Lillebonne, soit un peu plus de 200 kilomètres.

Pour dépanner son frère

Après vérifications, les policiers ont constaté que la voiture n'avait pas de carte grise et que les vignettes VTC n'étaient pas bonnes. L'homme a admis exercer illégalement, expliquant vouloir dépanner son frère.

Pour aggraver son cas, son permis de conduire n'est pas encore valable en France. La voiture était bien assurée mais appartenant certainement à une société-écran. L'homme est déjà connu pour des infractions routières et des escroqueries. Il a été placé en garde à vue.

