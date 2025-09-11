Eure. Une femme meurt percutée par un train

Une femme a été mortellement percutée par un train, mercredi 10 septembre vers 19h30, route Champs Longs à Bourth, non loin de L'Aigle.

Les passagers examinés

Le train s'est arrêté deux kilomètres après l'impact. A l'intérieur se trouvaient 160 passagers, le conducteur et un contrôleur. Les passagers ont été examinés par les pompiers par précaution. Il n'y a pas de blessé.

Le corps de la femme décédée, dont l'âge n'est pas connu, a été pris en charge par les pompes funèbres. Le trafic sur la ligne SNCF Paris-Granville a pu reprendre vers 22h30.

