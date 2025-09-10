Seine-Maritime. Accident entre un véhicule et un bus transportant six collégiens : les pompiers mobilisés

Un accident s'est produit vers 13h15 ce mercredi 10 septembre, au niveau de la rue Principale située à Gancourt-Saint-Etienne près de Gournay-en-Bray. Selon les pompiers, un bus transportant six collégiens et un véhicule sont impliqués dans cet accident.

La gendarmerie sur place

Sur les huit personnes présentes, aucune d'entre elles n'a été blessée. Les pompiers ont indiqué que six collégiens ont été pris en charge par les parents avant l'arrivée des secours. La gendarmerie s'est aussi rendue sur place.