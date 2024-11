Seine-Maritime. Accident sur la D921 : quatre hommes ont été emmenés à l'hôpital dont un en urgence absolue

Un grave accident de la route. Vers 18h40 vendredi 1er novembre, à La Feuillie près de Lyons-la-Forêt, un accident s'est produit route de Nolleval sur la D921. Quatre personnes, blessées, ont été transportées à l'hôpital dont une en urgence absolue.

Un accident entre une voiture et un utilitaire

Ce jour-là, les pompiers sont intervenus pour un accident de circulation "en face-à-face entre un véhicule léger et un utilitaire". Selon les pompiers, une personne a été éjectée de la voiture. Un homme de 20 ans, conducteur de la voiture, en urgence absolue, a été transporté de façon médicalisée vers le CHU de Rouen et trois hommes, dont deux âgés de 22 ans et un autre de 25 ans, en urgence relative, ont eux aussi été transportés à l'hôpital.

Vers 19h50, l'axe de circulation a été coupé dans les deux sens. La gendarmerie a aussi fait le déplacement.