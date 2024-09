Seine-Maritime. Une femme en urgence absolue après un choc frontal violent

Un grave accident de circulation s'est produit vendredi 27 septembre aux alentours de 17h au niveau de la D915 à Pommeréval en Seine-Maritime, près de Saint-Saëns. Selon les pompiers, il s'agissait d'un choc frontal. Une femme âgée de 39 ans, "incarcérée et en urgence absolue", a été évacuée par l'hélicoptère Dragon 76 et un homme de 58 ans, légèrement blessé a été évacué par un véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Le temps de l'intervention, la route départementale a été coupée dans les deux sens de circulation.

La gendarmerie, le maire et 17 sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux.