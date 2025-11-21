En ce moment My Only Angel (feat Yungblud) AEROSMITH
Bolbec. Contrôlé pour avoir pris un sens interdit, l'homme était recherché pour une OQTF

Sécurité. Un homme de 26 ans, contrôlé pour avoir pris un sens interdit dans les rues de Bolbec, était recherché pour une OQTF.

Publié le 21/11/2025 à 14h30 - Par Gilles Anthoine
Un conducteur, contrôlé pour avoir pris un sens interdit, a été arrêté. Il était recherché pour une OQTF. - Unsplash

L'homme était recherché. Jeudi 20 novembre peu avant 21h, une patrouille de police repère un utilitaire empruntant la rue Thiers de Bolbec en sens interdit, en direction de Gruchet-le-Valasse.

Il habite en Ile-de-France

Le conducteur est un homme de 26 ans habitant en Ile-de-France. Il présente aux policiers un permis étranger mais en interrogeant les fichiers il s'avère qu'il n'a pas de permis de conduire. De plus, le véhicule a les pneus lisses et n'a pas de carte grise. Pour finir d'aggraver son cas, ce jeune homme était recherché pour une Obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il a été arrêté.

