Elbeuf. Témoin d'un vol à la roulotte, il retient le voleur jusqu'à l'arrivée de la police

Police secours a été sollicité lundi 20 janvier à 21h35 pour intervenir sur Elbeuf, rue du Mont Lecomte.

Un témoin de 30 ans retenait un voleur à la roulotte. Le malfrat venait de s'introduire dans la voiture de sa voisine. Les policiers retrouveront sur lui une carte bancaire, un collier et une bague en argent.

Le voleur a tenté de se faire passer pour un mineur. Après vérification, il s'agissait en fait d'un homme de 19 ans, algérien et domicilié à Bobigny. Il est déjà connu pour des faits similaires et était sous OQTF (Obligation de quitter le territoire). Le mis en cause fait l'objet d'un avis de recherche. Il a été placé en garde à vue.