Seine-Maritime. Recrudescence des vols par ruse : le trentenaire se faisait passer pour un faux agent des eaux

Connu des services de police pour conduite en état d'ivresse quelques semaines plus tôt, un homme d'une trentaine d'années a été interpellé à la suite d'un vol par ruse commis sur le secteur de Bolbec dans l'après-midi du jeudi 4 janvier. Se présentant comme un faux agent des eaux au domicile d'un homme de 90 ans, l'individu a réussi à dérober la carte bancaire du nonagénaire avant de l'utiliser pour des achats de jeux à gratter dans un bar-tabac.

Rapidement identifié, le voleur présumé a été placé en garde à vue. Les enquêteurs ont réussi à remonter la trace de plusieurs vols commis par ce dernier entre le 22 novembre et le 28 décembre, toujours à Bolbec. Le suspect a reconnu les faits, expliquant se faire passer pour un agent des eaux ou un vendeur de calendrier afin de berner ses victimes et leur voler carte bancaire, numéraire et chéquier. En tout, cinq faits lui sont reprochés, toujours en lien avec des vols par ruse. Déféré le vendredi 5 janvier devant le procureur de la République, l'homme est attendu devant le tribunal judiciaire du Havre en comparution immédiate.

Des faits similaires à Sotteville-lès-Rouen

Le même jour, jeudi 4 janvier, les forces de l'ordre ont été appelées pour une autre tentative de vol par ruse au domicile d'un homme âgé de 93 ans. Ce dernier a, lui, réussi à chasser les malfaiteurs qui tentaient de le voler. Les faits se sont déroulés vers 13h25. Un individu se présente au domicile de la victime, prétextant vouloir vérifier la qualité des eaux, avant l'arrivée de deux autres individus se faisant passer pour des policiers et exhibant de fausses cartes professionnelles. Ces derniers interpellent alors le premier individu en montrant plusieurs objets qu'il aurait dérobés à la victime et demandent alors de visiter les lieux pour voir si rien ne manque. La victime se rend compte de la supercherie et demande aux trois individus de partir.

A priori, il ne s'agit pas du suspect interpellé à Bolbec, la description des auteurs faite par la victime faisant état de trois hommes âgés d'une cinquantaine d'années.

Les forces de l'ordre appellent à la prudence face à la recrudescence des vols par ruses auprès des personnes âgées.