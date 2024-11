Près de Rouen. Une femme tuée dans l'incendie d'un appartement

Les flammes sont parties du canapé de l'appartement, selon les pompiers de Seine-Maritime. Un incendie a touché ce logement d'un immeuble de cinq étages de la rue Louis-Demarest, à Sotteville-lès-Rouen, lundi 11 novembre dans l'après-midi. Vingt-deux pompiers avec six engins sont intervenus pour maîtriser le sinistre. Le bilan fait état de deux blessés, dont une femme d'une cinquantaine d'années considérée comme grièvement blessée et prise en charge par le Smur. Un homme sensiblement du même âge a été, lui, plus légèrement touché.

Neuf personnes ont dû être évacuées de l'immeuble, le temps de l'intervention des pompiers.