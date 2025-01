Seine-Maritime. Un bébé meurt dans un feu d'appartement, trois autres enfants sauvés par les pompiers

Un terrible incendie s'est déclaré à Elbeuf, dans la métropole de Rouen, dimanche 12 janvier. Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 9h30 : à l'appel, on leur signale un feu d'appartement au quatrième étage, dans un immeuble de la rue du moulin Saint-Etienne, avec quatre enfants bloqués à l'intérieur du logement.

A leur arrivée, les soldats du feu constatent que les parties communes de l'immeuble, qui compte sept étages au total, sont enfumées. Au total, une quarantaine de pompiers sont mobilisés, appuyés par une lance à incendie pour éteindre les flammes. Trois enfants sont évacués par la grande échelle aérienne.

65 riverains évacués

Les trois mineurs, âgés de quatre, neuf et 11 ans, ainsi que leur mère, âgée de 36 ans, légèrement blessés, ont été conduits à l'hôpital d'Elbeuf. En revanche, un nourrisson âgé de neuf mois n'a pas survécu, annonce le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime (Sdis76). "Malgré l'intervention des pompiers, un bébé est décédé, indique le maire d'Elbeuf, Djoudé Merabet, sur le réseau social X, j'ai une pensée chaleureuse et amicale pour la famille."

Soixante-cinq riverains ont été évacués le temps de l'intervention des secours et pris en charge par la réserve citoyenne communale d'Elbeuf. Les locataires du logement touché par l'incendie seront relogés par leur bailleur.