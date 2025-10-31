En ce moment Eternity Alex WARREN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Flers. Une dictée prévue pour la 11e édition du concours d'orthographe N'ayons pas peur des mots

Loisir. Flers Agglo organise avec Bernard Bruchet, champion de dictée, la 11e édition du concours d'orthographe N'ayons pas peur des mots, samedi 8 novembre. Au Centre Madeleine-Louaintier de Flers, une dictée se déroulera de 14h à 15h. Les inscriptions ont déjà commencé.

Publié le 31/10/2025 à 09h06 - Par Lucie Peudevin
Flers. Une dictée prévue pour la 11e édition du concours d'orthographe N'ayons pas peur des mots
Une épreuve de dictée est prévue pour le concours d'orthographe N'ayons pas peur des mots, à Flers. - Flers Agglo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Pour écrire dans la langue de Molière, rendez-vous samedi 8 novembre à Flers. Une dictée est organisée par Flers Agglo et Bernard Bruchet, initiateur du concours d'orthographe N'ayons pas peur des mots. La 11e édition de l'événement aura lieu au Centre Madeleine-Louaintier, à partir de 14h. L'événement est gratuit et ouvert à tous.

Dictée, café et quiz

La dictée durera une heure, de 14h à 15h. Seuls les seniors amateurs et confirmés seront corrigés sur l'ensemble de la dictée. Les autres concurrents ne verront qu'une partie de leur dictée corrigée, en fonction de leur catégorie d'inscription : cadets pour les moins de 15 ans et juniors, de 15 à 18 ans. 

Pendant le temps des corrections, un goûter sera proposé aux participants. Un quiz de la langue française et des jeux de société pour enfants seront aussi de la partie.

Les résultats ainsi que les lots des gagnants seront donnés à 18h. 

Pratique. Les inscriptions sont ouvertes auprès de la médiathèque de Flers ou du bureau d'information touristique de Flers.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois Supra bûches de 50cm
Poêle à bois Supra bûches de 50cm Villeneuve-sur-Lot (47300) 200€ Découvrir
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Flers. Une dictée prévue pour la 11e édition du concours d'orthographe N'ayons pas peur des mots
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple