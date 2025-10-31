Flers. Une dictée prévue pour la 11e édition du concours d'orthographe N'ayons pas peur des mots

Pour écrire dans la langue de Molière, rendez-vous samedi 8 novembre à Flers. Une dictée est organisée par Flers Agglo et Bernard Bruchet, initiateur du concours d'orthographe N'ayons pas peur des mots. La 11e édition de l'événement aura lieu au Centre Madeleine-Louaintier, à partir de 14h. L'événement est gratuit et ouvert à tous.

Dictée, café et quiz

La dictée durera une heure, de 14h à 15h. Seuls les seniors amateurs et confirmés seront corrigés sur l'ensemble de la dictée. Les autres concurrents ne verront qu'une partie de leur dictée corrigée, en fonction de leur catégorie d'inscription : cadets pour les moins de 15 ans et juniors, de 15 à 18 ans.

Pendant le temps des corrections, un goûter sera proposé aux participants. Un quiz de la langue française et des jeux de société pour enfants seront aussi de la partie.

Les résultats ainsi que les lots des gagnants seront donnés à 18h.

Pratique. Les inscriptions sont ouvertes auprès de la médiathèque de Flers ou du bureau d'information touristique de Flers.