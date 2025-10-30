Polémique. La Ligue nationale de basket condamne publiquement les injures racistes dont a été victime l'ALM

La Ligue nationale de basket (LNB) a déclaré, ce jeudi 30 octobre, condamner "avec la plus grande fermeté les propos à caractère raciste" qui ont touché les joueurs du club d'Evreux, après leur défaite en Elite 2 face à l'équipe de l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (65-98), le 24 octobre dernier.

La LNB a déposé une plainte

"La LNB exprime son plein soutien à l'ALM Evreux Basket Eure, qui a immédiatement réagi en condamnant publiquement ces propos et en déposant plainte pour identifier et sanctionner leur auteur", a précisé la Ligue dans un communiqué tout en "réaffirmant sa tolérance zéro face à toute forme de racisme, de discrimination ou de haine".

Quelques jours après leur défaite à domicile contre l'équipe de l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, vendredi 24 octobre, le club avait dénoncé, là aussi dans un communiqué sur l'un de leurs réseaux sociaux, des propos "inacceptables" et racistes publiés "en commentaires sur les réseaux sociaux du club".

Leur prochain match à domicile s'effectuera vendredi 7 novembre 2025 face à Roanne.

Avec AFP