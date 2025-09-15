Basket. "Faire rêver les gens" : le Caen BC veut atteindre les play-offs

En ce moment Hors du temps KYO
Sport. La préparation, les objectifs de la saison, l'avenir du CaenBasket Calvados… Le président Loïc Adriaenssens fait le point.

Publié le 15/09/2025 à 09h55, mis à jour le 15/09/2025 à 18h28
Loïc Adriaenssens, président du Caen Basket Calvados, fait le point sur la saison à venir.

Après une défaite (90-81) sur le parquet de Tours, vendredi 12 septembre en coupe de France, le Caen Basket Calvados (CBC) met le cap sur le début du championnat d'Elite 2, anciennement Pro B. Le club doit tourner la page sur cette défaite face à un pensionnaire de National 1, dans une compétition qui était un objectif, pour se concentrer sur une première journée de championnat à la maison. C'est ce jeudi 18 septembre, face à la JA Vichy : "C'est une entrée en matière idéale pour nous, face à une équipe avec qui on devra rivaliser cette saison", explique Loïc Adriaenssens, président du CBC.

Un effectif renforcé

La JA Vichy est un rival de taille, car l'an passé l'équipe a participé aux playoffs, et c'est l'objectif du CBC cette saison : "Ce sont des matchs incomparables, que tout joueur veut toucher du doigt. Et cette année, nous avons plusieurs joueurs qui ont connu cette expérience. Je pense à Clément Cavallo (N.D.L.R, qui a gagné trois fois la Pro B) ou à Louis Cassier, qui les ont joués cette année avec Boulazac, qui est d'ailleurs montée", précise le président du CBC. Pour se donner les moyens d'atteindre les playoffs, l'effectif a donc été renforcé. Sur la préparation, le CBC compte sept victoires pour une défaite, ainsi qu'un accroc sur ce premier tour de coupe de France. "Ce groupe, on l'a construit depuis mai. On a huit nouveaux joueurs sur les douze, on a gardé une petite ossature tout en trouvant des talents, qui parfois nous manquaient l'année dernière, pour nous permettre de passer un cap", explique Loïc Adriaenssens.

L'engouement est donc présent au sein de l'équipe, mais également en tribune, avec les supporters qui sont encore bien présents. A ce sujet, le Caen Basket Calvados souhaite continuer à améliorer l'expérience spectateurs : "Cette année, on a cherché avec un peu plus d'exigence dans la qualité des prestations, je pense notamment aux animations. Et puis vous verrez quelques effets sympathiques que l'on a essayé de faire entrer dans le palais. Il faut venir voir ça."

Le CBC continue donc de grandir, après avoir pris place dans le Palais des sports et en remontant en Pro B (désormais Elite 2), il y a maintenant de nouvelles ambitions. Loïc Adriaenssens confie : "Là, l'objectif c'est de jouer dans le haut de la division, ensuite de monter et continuer à faire rêver les gens. Cependant, il y a une adéquation à avoir entre la capacité financière qu'il faut pour installer une équipe dans une division et évidemment la partie purement sportive. C'est cette alliance-là, qu'on essaie de résoudre avec le club. Ce qui est sûr, c'est que l'on souhaite toujours avoir de l'enjeu au Palais."

