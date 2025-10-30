Basketball. Youri Golitin renforce les rangs du CBC

Il y a une semaine, le CBC subissait un coup dur, avec la blessure de Marc-Eddy Norelia, homme fort de la formation caennaise. Ce jeudi 30 octobre, le club annonce engager un renfort afin de remédier à l'absence jusqu'à la fin de saison de son joueur. Youri Golitin est l'élu, l'ailier fort de 2,02m.

Possible premier match dès vendredi soir

Agé de 28 ans, il a été formé à Cholet Basket, et a commencé sa carrière en première division. Il a ensuite écumé les clubs de deuxième et troisième divisions, jouant sous les couleurs de Denain, Angers, Rennes, Boulazac, et plus récemment de Rouen. Le Guyannais est reconnu pour "son sérieux, sa polyvalence et sa fiabilité", savoure le CBC. "Son style de jeu repose sur une lecture du jeu précise et une discipline tactique, et il s'attache à jouer pour l'équipe."

Le nouveau cébéciste pourrait découvrir le Palais des sports dès demain soir, s'il est qualifié pour la réception de Pau-Lacq-Orthez. Avec le besoin d'inverser la tendance : le CBC a perdu ses 5 dernières rencontres, et pointe à la 19e place du championnat d'Elite 2.