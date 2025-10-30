En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Basketball. Youri Golitin renforce les rangs du CBC

Sport. Le Caen Basket Calvados se renforce après avoir appris la longue absence de Marc-Eddy Norelia. Ce jeudi 30 octobre, Youri Golitin s'engage avec le CBC.

Publié le 30/10/2025 à 16h43 - Par Lilian Fermin
Le CBC annonce une nouvelle recrue ce jeudi 30 octobre.

Il y a une semaine, le CBC subissait un coup dur, avec la blessure de Marc-Eddy Norelia, homme fort de la formation caennaise. Ce jeudi 30 octobre, le club annonce engager un renfort afin de remédier à l'absence jusqu'à la fin de saison de son joueur. Youri Golitin est l'élu, l'ailier fort de 2,02m. 

Possible premier match dès vendredi soir

Agé de 28 ans, il a été formé à Cholet Basket, et a commencé sa carrière en première division. Il a ensuite écumé les clubs de deuxième et troisième divisions, jouant sous les couleurs de Denain, Angers, Rennes, Boulazac, et plus récemment de Rouen. Le Guyannais est reconnu pour "son sérieux, sa polyvalence et sa fiabilité", savoure le CBC. "Son style de jeu repose sur une lecture du jeu précise et une discipline tactique, et il s'attache à jouer pour l'équipe." 

Le nouveau cébéciste pourrait découvrir le Palais des sports dès demain soir, s'il est qualifié pour la réception de Pau-Lacq-Orthez. Avec le besoin d'inverser la tendance : le CBC a perdu ses 5 dernières rencontres, et pointe à la 19e place du championnat d'Elite 2.

