Caen. Millénaire de Caen : le CBC dévoile un maillot spécial

Le Millénaire de Caen se célèbre de toutes les manières possibles et même sur les parquets. Les joueurs du Caen Basket Calvados arboreront un maillot spécial le vendredi 25 avril, lors de la réception de Fos-sur-Mer. "Le Caen Basket Calvados, ancré profondément dans son territoire, se devait de s'associer à cet événement."

La tunique reprend les couleurs de l'évènement, avec du rose, du bleu, et de l'orange. Le logo est lui présent sur les flancs du maillot. Il est déjà possible pour les supporters de se le procurer, en le commandant jusqu'au 16 février inclus. Les tailles vont du XS au XXL et le prix est de 95€, avec un flocage offert si souhaité. Et pour que la fête soit réussie, il ne manquera que la victoire !