Basket. Le Caen BC à deux matchs de la Pro B : "Il y a tout pour monter"

Depuis sa descente en 2019, le Caen Basket Club (CBC) n'a jamais été aussi proche de retrouver la Pro B, deuxième division du championnat de France. En tête de la Nationale Masculine 1, le CBC doit remporter ses deux derniers matchs pour s'assurer un titre de champion et une accession directe à l'échelon supérieur sans passer par les play-off. Rencontre avec Stéphane Eberlin, l'entraîneur du CBC depuis deux ans.

Quel est votre état d'esprit dans ce sprint final ?

"Ce qui me plaît, c'est que nous sommes maîtres de notre destin. La pression, on l'a depuis le début de saison car on avait annoncé clairement nos objectifs, donc on doit s'en servir comme une pression positive. Maintenant, ça doit aussi nous galvaniser car ne pas être tributaires des autres résultats, ça donne encore plus de force."

Le championnat reste serré, la forme est-elle toujours présente ?

"La deuxième phase est dense avec huit matchs en six semaines. Forcément, il y a de la fatigue et les organismes sont un peu touchés, mais c'est le cas pour toutes les équipes. Notre avantage, c'est que l'on a un effectif large et, toute la saison, j'ai pu gérer les temps de jeu. Maintenant, comme je dis aux joueurs, on est dans des matchs au couteau, où on s'en fiche de si on joue bien ou pas bien. L'important, c'est de gagner, qu'importe la manière."

Vous l'aviez annoncé et vous n'avez jamais été aussi proche de la montée.

"Caen est un club ambitieux, qui a des moyens avec une nouvelle salle et une infrastructure qui travaille très bien. Il y a tout pour monter en Pro B. Le plus dur, c'est d'y arriver. On a pris les matchs étape par étape sans penser aux matchs d'après, on va continuer jusqu'à la fin."