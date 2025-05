Recrutement. Deux champions de France débarquent au Caen Basket Calvados

A peine la saison terminée, le CBC se tourne vers la suivante, avec ambition. Après avoir sécurisé la présence l'an prochain de Kentan Facey, les Caennais ont annoncé la venue de deux nouveaux joueurs. Ils sont tous deux en provenance de Boulazac, tout juste sacré champion de France de Pro B.

Le premier se nomme Louis Cassier et évolue au poste 4/5. "Louis va nous apporter sa densité physique, son adresse à 3pts et son expérience", a réagi le coach Stéphane Eberlin. Il retrouvera en Normandie Clément Cavallo, âgé de 34 ans, et aussi champion de Pro B avec Hyères-Toulon en 2016, et Roanne en 2019. Il joue au poste 3/4 et est "un joueur d'équipe par excellence qui se met toujours au service du collectif".