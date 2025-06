Basket. Arrivées, départs, prolongations, le point sur le mercato du Caen BC

Il y a presque un mois jour pour jour, le Caen Basket Calvados clôturait sa saison de Pro B au Palais de Sports, qui aura été à guichets fermés sur l'ensemble de la saison. En l'espace d'un mois, le club a officialisé cinq départs, six prolongations, et uniquement trois arrivées pour le moment.

Ils rempilent pour une saison en Pro B

Parmi les six prolongations annoncées, on retrouve d'abord le coach, Stéphane Eberlin, qui a été reconduit par le CBC. Du côté des joueurs, ils sont donc cinq à rempiler pour une prochaine saison en Pro B. On retrouve Kentan Facey, Antoine Rojewski et Marc-Eddy Norelia, qui ont été officialisés en mai. Le 7 juin dernier, c'est Amara Koné qui a annoncé rester au club et ce mercredi 11 juin, le CBC a confirmé la présence de Radshad Davis dans l'effectif pour l'exercice 2025-2026.

Des départs plus ou moins marquants

Du côté des partants, tous ont eu un rôle particulier au sein du club, c'est le cas notamment de Bali Coulibaly, premier joueur à qui le club a dit merci. C'est lui qui avait notamment inscrit le panier de la montée en Pro B.

Dans la liste, on retrouve également Yann Siegwarth, Malela Mutuale, mais surtout Wendell Davis Jr et Pierre Hannequin. Ces deux derniers faisaient partie des éléments forts du groupe.

Trois champions débarquent à Caen

Pour renforcer son effectif, le CBC n'a pas fait dans la demi-mesure en allant directement piocher chez des clubs titrés cette saison. C'est le cas des deux premières recrues qui avaient été annoncées en mai, directement à la fin du championnat. Il s'agit de Louis Cassier et Clément Cavano, qui évoluaient ensemble à Boulazac, sacré champion de France de Pro B.

Dernier joueur arrivé récemment, le 6 juin dernier, il s'agit de Rudy Demahis Ballou. C'est un meneur de jeu de 23 ans qui arrive tout droit d'Orléans, qui a beaucoup compté en Pro B cette saison et qui a notamment remporté la Leaders Cup Pro B.