Cuisine. Quels sont les 15 meilleurs restaurants de Normandie en 2025 ? Découvrez le classement des amoureux de la région

Depuis 2022, Claire et Emmanuel Robinson, fondateurs de Région Lovers, sillonnent les routes de France (et de Normandie !) pour partager leurs coups de cœur. Leur site Normandie Lovers, dédié à la région, met en avant des adresses testées sans sponsoring ni partenariats.

Leur objectif : vous guider vers les restaurants les plus authentiques de Normandie, où la passion du produit l'emporte sur le marketing. Et voici leur classement !

Top 5 : les tables normandes à ne surtout pas manquer

1. La Maison Caillet – Valmont

Dans une ancienne maison de maître du XVIIIe siècle, le chef Pierre Caillet sublime les produits normands avec une précision millimétrée. Cuisine moderne, ambiance feutrée et assiettes éclatantes : tout y est pour une expérience étoilée mémorable.

Menu entre 45€ et 150€.

2. Symbiose – Cabourg

Entre art déco et créativité culinaire, le restaurant Symbiose mêle produits de saison et service attentionné. Une table bistronomique pleine d'élégance, idéale pour un dîner en bord de mer.

Comptez 50 à 100€ par personne.

3. Tartarin – Le Havre

Etoilé Michelin, Jean-Luc Tartarin mettait en scène une gastronomie d'orfèvre au cœur du Havre, qui est continuée par ceux qui ont repris son restaurant. Menus dégustation en 5 ou 9 temps, produits du terroir et accords mets-vins bluffants : une référence absolue.

De 50€ à 160€, selon la formule.

4. Le Jardin des Plumes – Giverny

Dans le charmant village de Claude Monet, le chef David Gallienne raconte la Normandie à travers des plats poétiques et colorés. Produits bio, circuits courts et menus en tableaux : un voyage sensoriel à chaque bouchée.

Menu entre 85€ et 150€.

5. L'Odas – Rouen

Au cœur de la vieille ville, le chef Olivier Da Silva marie textures et saveurs avec une maîtrise rare. Cuisine entre terre et mer, carte des vins d'exception et ambiance chic : une adresse immanquable pour les fins gourmets.

Menus de 50€ à 160€.

Les autres restaurants plébiscités en Normandie

En dehors de ce top 5, Région Lovers recommande également ces adresses incontournables :

Restaurant du Donjon – Etretat : une vue à couper le souffle et un menu 100% marin signé Gabin Bouguet.

L'Essentiel – Deauville : fusion franco-coréenne étoilée, à la fois audacieuse et raffinée.

Le Pily – Cherbourg : une table vitrée sur le port, parfaite pour découvrir la mer dans l'assiette.

Calice et Mandibule – Le Havre : cuisine fusion afro-normande et démarche écoresponsable.

La Fleur de Sel – Honfleur : institution honfleuraise où les recettes de grand-mère sont revisitées avec modernité.

Restaurant du Dormy House – Etretat : gastronomie et panorama sur les falaises, un duo gagnant.

L'Atre – Honfleur : créativité et rigueur pour une cuisine en pleine ascension.

Dame Cakes – Rouen : salon de thé gourmand avec vue sur la cathédrale, ambiance féerique garantie.

A Contre Sens – Caen : étoilé caennais à la cuisine intuitive, symbole de la terre normande.

L'Aromate – Caen : bistronomie inventive et chaleureuse inspirée des voyages du chef

Une gastronomie à l'image de la Normandie

Entre fromages de caractère, poissons fraîchement pêchés et desserts fondants, la Normandie reste l'un des joyaux culinaires de France. Cette sélection prouve qu'entre authenticité et innovation, la région séduit autant les gastronomes exigeants que les curieux en quête de découvertes.

