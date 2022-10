Rouen. Suzanne Waymel, cheffe du restaurant étoilé L'Odas, reçoit un trophée de Gault et Millau

Suzanne Waymel, 30 ans, est passionnée par la cuisine depuis toute petite. Preuve de son savoir-faire, le guide Gault et Millau vient de lui attribuer le trophée "Jeune talent" lors du Gault et Millau Tour Normandie, qui s'est déroulé le lundi 17 octobre, à Deauville (Calvados). Le guide jaune a récompensé onze chefs normands, dont Suzanne Waymel. "C'est une reconnaissance envers notre travail et notre implication. Ça remotive quand parfois c'est un peu plus dur", livre la cheffe du restaurant 1 étoile L'Odas.

"J'avais besoin d'un cadre plus familial"

Originaire des Hauts-de-France, c'est après l'obtention de son bac scientifique que Suzanne Waymel se dirige vers un BTS Hôtellerie-restauration, au Touquet. Lors de sa formation, elle fait ses armes en 2012 au Jardin d'Epicure, à Bray-et-Lû, où officie le chef Olivier Da Silva. Son diplôme en poche, elle rejoint le bistrot du Flocons Village à Megève, où elle rencontre le chef étoilé et Meilleur Ouvrier de France Emmanuel Renaut. Puis, elle intègre sa table triplement étoilée, Le Flocons de sel. "Ensuite, je suis partie à la Maison Meloise, à Chagny, chez Eric Pras, chef 3 étoiles", ajoute-t-elle. À la suite de ses expériences au sein des tables triplement étoilées, la cheffe souhaite poursuivre sa carrière dans de plus petites structures. "C'est difficile de s'exprimer dans ce type d'établissement, même si on apprend beaucoup. J'avais besoin d'un cadre un peu plus familial et d'une équipe plus petite", confie la trentenaire.

En 2016, elle apprend qu'Olivier Da Silva, chef du restaurant L'Odas, 1 étoile, cherche quelqu'un en cuisine à Rouen. "Je me suis dit pourquoi pas et la vie a fait que je m'y suis bien plue. D'ailleurs, nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre." Peu à peu, Suzanne Waymel a de nouvelles responsabilités. Son compagnon lui confie les rênes de son restaurant. "Ça fait près de deux ans que j'officie seule en cuisine, mais on réfléchit toujours ensemble aux recettes", précise-t-elle. En cuisine, "j'aime travailler les produits de la terre et les poissons. À L'Odas, on valorise aussi ceux qui ont moins la cote en les sublimant, comme le maquereau." Ce qui caractérise sa cuisine, c'est aussi l'utilisation des condiments et des herbes. "Chez Emmanuel Renaut, pendant nos pauses l'après-midi, on cueillait les herbes sauvages. J'ai gardé ce côté-là." La cheffe s'attache à utiliser des produits locaux, de qualité et de saison. "On travaille avec une productrice de légumes bio à Saint-Pierre-de-Varengeville, Les Jardins de Simone. Selon ce qu'elle propose, nous créons une recette autour du produit." Le maître mot de la cheffe : "En cuisine, on peut toujours mieux faire."