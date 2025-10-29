Insolite. Où manger la meilleure teurgoule de Normandie ? Elle se trouve… dans une boucherie !

Crémeuse, parfumée à la cannelle et cuite lentement au four jusqu'à former une croûte dorée, la teurgoule fait partie des symboles les plus réconfortants de la gastronomie normande. Ce dessert, préparé à base de riz rond, de lait entier et de sucre, puise ses origines au XVIIIᵉ siècle, lorsque le riz et la cannelle furent introduits en Normandie par les marins.

Son nom vient de l'expression "se tordre la goule" : autrement dit, faire une drôle de tête face à la chaleur du plat !

• Mamie Tendance. Recette de grand-mère : la vraie Teurgoule normande

Un concours qui célèbre le savoir-faire normand

Chaque automne, la Confrérie de la Teurgoule et de la Fallue de Normandie organise son grand concours. Professionnels, amateurs et même jeunes cuisiniers y défendent leur version du dessert le plus moelleux du territoire.

• A lire aussi. Presque un demi-siècle de concours de Teurgoule (et de Fallue) : les conseils du grand maître

L'édition 2025, tenue le 15 octobre, a une fois de plus sacré le talent et la passion des artisans locaux. Et cette année, c'est une boucherie-charcuterie du Calvados qui a créé la surprise en remportant le premier prix.

Une boucherie qui cache un vrai talent de pâtissier

La Boucherie Charcuterie Bellot Val, installée 2 rue des Ecoles à Noyers-Bocage (Calvados), a décroché la première place du concours grâce à la teurgoule préparée par Valentin Bellot.

Ce jeune artisan, formé pendant six ans à Tourville-sur-Odon avant d'obtenir un baccalauréat professionnel boucherie-charcuterie-traiteur, a ouvert sa boutique avec sa compagne Valorys Bellot.

Derrière le comptoir, tout est 100% fait maison : jambon blanc, galantines, terrines, plats du jour… et désormais meilleure teurgoule de Normandie. La boutique mise sur des produits labellisés et une qualité artisanale qui fait toute la différence.

Fallue et teurgoule : le duo gourmand indissociable

Impossible de parler de teurgoule sans évoquer sa fidèle compagne, la fallue, une brioche légère et dorée typique des tables normandes. Ensemble, elles incarnent la convivialité et le patrimoine culinaire de la région.

La Confrérie veille d'ailleurs à préserver leur authenticité et à transmettre ce savoir-faire aux nouvelles générations à travers dégustations, concours et événements festifs dans tout le territoire.

La Normandie, terre de goût et de traditions

Si la teurgoule fait aujourd'hui parler d'elle bien au-delà des frontières régionales, c'est grâce à ces artisans passionnés qui perpétuent l'esprit des recettes d'antan. Entre traditions, convivialité et excellence artisanale, la boucherie Bellot rappelle que la gastronomie normande sait encore surprendre… jusque dans les endroits les plus inattendus.