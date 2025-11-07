Palmarès. Le plus gros magazine de voyage d'Angleterre sacre la Normandie comme "Région la plus désirable d'Europe" !

En ce moment Golden KPOP DEMON HUNTERS
Tourisme. Elue région la plus désirable d'Europe par les lecteurs de Wanderlust Magazine, la Normandie s'impose comme la destination incontournable du moment. Entre patrimoine, gastronomie et tourisme responsable, la région séduit autant les voyageurs britanniques qu'européens.

Publié le 07/11/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Incroyable mais vrai : la Normandie sacrée plus belle région d'Europe en 2025. - Unsplash

C'est officiel : la Normandie vient d'être élue région européenne la plus désirable lors des Wanderlust Reader Travel Awards 2025, organisés à la National Gallery de Londres.

Une victoire symbolique pour le territoire normand, qui devance les Alpes autrichiennes et les Açores, respectivement médaillées d'argent et de bronze.

Cette distinction, attribuée par le magazine de voyage le plus lu du Royaume-Uni, consacre la Normandie comme une destination qui fait rêver : entre authenticité, nature et art de vivre.

"C'est un formidable hommage à tout le travail accompli par les acteurs du tourisme normand", souligne Michael Dodds, directeur de Normandie Tourisme.

Une reconnaissance internationale pour le tourisme normand

Plus de 208 000 lecteurs du magazine Wanderlust ont voté cette année, exprimant 4,8 millions de votes cumulés : un record absolu. Ce prix témoigne de l'attachement grandissant des voyageurs européens pour la Normandie, perçue comme une région authentique, accueillante et durable.

Le célèbre explorateur britannique Simon Reeve, maître de cérémonie des Wanderlust Awards, a salué la qualité du tourisme normand et son engagement en faveur d'un voyage responsable.

Patrimoine, gastronomie et art de vivre : les secrets du succès

Si la Normandie séduit autant, c'est parce qu'elle incarne un équilibre parfait entre histoire et modernité.

Le magazine Wanderlust a notamment mis en avant :

  • son héritage historique, notamment autour du Débarquement et de la Seconde Guerre mondiale,
  • sa gastronomie locale, entre fromages, cidre et fruits de mer,
  • et la richesse de son patrimoine culturel, avec en ligne de mire l'exposition exceptionnelle de la Tapisserie de Bayeux à Londres en 2026.

Autant d'atouts qui placent la Normandie parmi les destinations les plus inspirantes d'Europe.

Une victoire qui récompense un engagement durable

Depuis plus de deux décennies, les Wanderlust Awards distinguent les destinations les plus vertueuses, avec un accent particulier sur le tourisme durable (une valeur chère à la Normandie). La région multiplie les initiatives pour préserver ses paysages côtiers, promouvoir les circuits courts et encourager un voyage écoresponsable.

Cette médaille d'or vient donc récompenser un engagement collectif, partagé par les professionnels, les habitants et les institutions locales.

Un coup de projecteur bien au-delà de la Manche

Avec cette reconnaissance internationale, la Normandie confirme son rayonnement touristique. Proximité géographique, diversité des paysages et qualité de l'accueil en font désormais une destination de référence pour les voyageurs britanniques et européens en quête d'authenticité.

La région ne se contente plus d'être une escale : elle devient un véritable rêve de voyage, ancré dans l'imaginaire collectif.

