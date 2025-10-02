En ce moment Wonder Why Julian PERRETTA
Intelligence artificielle. Embaucher un robot pour succéder aux saisonniers : le pari audacieux de l'office de tourisme normand

Société. Le 26 septembre 2025, un nouveau venu a fait son apparition dans le paysage touristique normand : Cidrik, le premier conseiller virtuel de Normandie. Accessible jour et nuit, il promet de transformer l'accueil des visiteurs dans le Calvados et au-delà. Mais qui se cache vraiment derrière ce drôle de prénom au parfum de cidre et d'histoire viking ?

Publié le 02/10/2025 à 18h00 - Par Mathilde Rabaud
Cidrik, le "collègue", qui va s'installer dans tout le Calvados. - Unsplash

Depuis le 26 septembre 2025, l'Office de tourisme intercommunal Normandie Pays d'Auge a recruté un collègue un peu particulier : Cidrik. Contrairement aux saisonniers qui partent en fin d'été, lui est disponible 24h/24 et 7j/7. Sa mission : répondre instantanément aux questions simples des visiteurs, éviter les files d'attente et garantir un premier niveau d'information en continu.

Pourquoi "Cidrik" ? Un clin d'œil normand bien trouvé

Ce prénom ne doit rien au hasard. Il rappelle Cédric (un prénom familier), mais aussi le cidre, ADN du territoire, et même une consonance viking, écho aux origines de la Normandie. Bref, un nom qui sonne local et qui a du caractère.

Cidrik, un guide numérique au service du territoire

Derrière son côté pratique, Cidrik apporte une vraie révolution dans l'accueil touristique :

  • Il permet aux offices de rester accessibles même quand les portes sont fermées.
  • Dans les communes dépourvues de bureau d'accueil, il garantit une présence numérique de proximité.
  • Il enrichit l'expérience des visiteurs via le site internet, le RoadBOOK (carnet de séjour digital) et les partenaires touristiques qui pourront l'installer grâce à un QR code.

Résultat : une visibilité démultipliée pour les acteurs du tourisme normand et une réponse immédiate pour des milliers de visiteurs.

Une intelligence artificielle entraînée "made in Normandie"

Cidrik n'est pas un simple chatbot. Il est basé sur une intelligence artificielle de type ChatGPT, nourrie par des données locales mises à jour en continu :

  • La base de données touristique régionale (TIS),
  • Le site internet de l'office,
  • Le contenu du RoadBOOK,
  • Et surtout l'expertise des conseillers humains.

Développé avec l'agence numérique Raccourci, déjà partenaire de l'office, Cidrik combine technologie de pointe et savoir-faire humain.

Pas un vrai remplacement, mais un allié pour l'humain

Avec un taux de pertinence d'environ 70% aujourd'hui, Cidrik reste en apprentissage permanent. Sa vocation n'est pas de remplacer les conseillers mais de prolonger leur travail : l'accueil chaleureux, les conseils personnalisés et le lien humain restent irremplaçables.

Où trouver Cidrik ?

  • Dès maintenant : via des QR codes affichés à l'entrée des bureaux d'accueil.
  • Avant fin novembre 2025 : directement sur le site internet de l'office et dans le RoadBOOK.
  • Dès 2026 : dans les communes volontaires sans office de tourisme et chez les hébergeurs partenaires.

