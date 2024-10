Sécurité routière. Radars : l'intelligence artificielle bientôt dans les radars automatiques !

Les radars automatiques s'apprêtent à changer de visage. Alors qu'ils sont déjà plus de 230 dans la région, la Sécurité routière prévoit de les équiper d'innovations capables de détecter des infractions variées au-delà de la vitesse : téléphone au volant, absence de ceinture ou encore non-respect des distances de sécurité. Prévu pour 2025, ce projet est financé par un budget important, en réponse aux chiffres préoccupants des accidents de la route.

Si certains saluent ces évolutions, des associations expriment des réserves.

L'ajout de nouvelles fonctions, utilisant l'intelligence artificielle, vise à rendre les routes plus sûres et à réduire les comportements à risque. Mais la capacité de ces radars nouvelle génération à verbaliser en temps réel plusieurs infractions interroge certains automobilistes. L'association 40 millions d'automobilistes critique vivement l'usage massif des radars pour la verbalisation automatique. Elle dénonce notamment l'ajout de trois nouvelles infractions – téléphone en main, ceinture non bouclée, et non-respect des distances – qui entraîneraient 135 euros d'amende et trois points de retrait chacun. Selon l'association, cela risque de provoquer une explosion des contraventions, évoquant une augmentation des dépenses liées à l'envoi d'avis de PV, déjà mentionnée dans les annexes du projet de loi de finances.