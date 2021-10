Hors Normandie. Japon : une société invente un chien robot renifleur de pieds

Une société a développé un chien robot d'environ 15 cm de long conçu pour renifler… vos pieds! On est d'accord: sentir ses pieds devant ses collègues ou amis c'est plutôt gênant, et ça l'est encore plus pour les Japonais très sensibles aux odeurs (mais assez peu attiré par les déodorants)

Désormais ils pourront faire appel à ce chien robotisé capable de leur dire en quelques secondes si oui ou non ils doivent se laver les pieds. Ce petit animal artificiel nommé “Hana-chan” est doté d'une truffe électronique et va réagir de différentes façons en fonction de l'odeur (debout, assis, accroupis, etc.). Vous vous imaginez bien que si le chien s'évanouit devant vous c'est que votre cas est plutôt critique.

Les Japonais devront quand même débourser environ 1 000€ pour se procurer cet animal de compagnie robotisé. À noter qu'une nouvelle version du petit chiot est prévue, elle sera dotée d'un déodorant!

