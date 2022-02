Le Japon déclare la guerre aux mauvaises odeurs au travail

Il est nécessaire d'intervenir à la source de cette nuisance. C'est pourquoi désormais, les personnes aux émanations et aux effluves insuportables, sont incités à suivre des formations pour savoir comment résoudre problème.



Une société de produits d'hygiène personnelle s'est lancée sur ce créneau et enseigne les bonnes méthodes pour le traitement des odeurs. C'est un véritable Coaching ! Le but est de changer les habitudes des voisins de bureau. Mauvaise haleine, odeurs de pieds, de cigarettes, de transpiration ou abondance de parfum... Tout peut être prétexte aux mauvaises odeurs pour les collègues.



« Une meilleure connaissance des mécanismes intervenant dans ces odeurs devraiet conduire à une plus grande tolérance. Les odeurs corporelles ne sont pas forcément une mauvaise chose et elles ne gênent pas toujours. Elles sont l’identité unique de chacun » explique tout de même le patron de ce projet, Miyuu Sato.



On aurait peut-être bien aimer connaitre "les gestes qui sauvent" pendant les dernières grandes chaleurs en Normandie cet été.