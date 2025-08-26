Insolite. Grâce à l'IA, il fait s'animer les rues de Vire et du Mont-Saint-Michel au début du XXe siècle

Expatrié en République dominicaine où il dirige une entreprise d'assistance aéroportuaire, Christophe Diblan n'oublie certainement pas ses racines viroises, son "phare géographique et émotionnel". A tel point que, même à distance, il fait vivre sa passion pour les cartes postales d'époque, datant du début du XXe siècle. Celles qui étaient étalées "dans des boîtes à chaussures" et qu'il achetait "pour 2 francs".

Une passion pour les photos d'époque

Mais depuis, l'intelligence artificielle a émergé, et a transporté son hobby dans une autre dimension. Le Normand s'amuse à faire s'animer ses cartes postales, créant de petits vidéos YouTube avec pour décor le Vire d'avant-guerre. C'est via le groupe Facebook Vire autrefois, sur lequel il partage ses photos d'époque qu'il "nettoie" avec des logiciels pour y déceler les moindres détails, qu'il a découvert cette pratique.

"Un membre, Olivier, a posté une vidéo d'une carte postale animée de 1912, avec une fluidité extraordinaire, je n'avais jamais vu ça", se souvient-il. Alors, l'intéressé se penche sur le sujet et s'y attelle. "Je me suis plongé pour comprendre comment cela fonctionnait, puis j'ai essayé."

Une mission qui a pris du temps, tant l'IA est difficile à maîtriser et peut générer de nombreuses erreurs. Le résultat ? Deux vidéos bluffantes de Vire en 1907 et 1910. Mais attention, Christophe Diblan tempère : "C'est une représentation fictive du passé, de quelque chose qui n'a jamais existé. Cette représentation est faite dans le but de divertir, et peut donner une idée de ce qu'était le passé dans ces secteurs." En ajoutant un travail sonore grâce à des bibliothèques de sons, le passionné plonge le spectateur dans le Vire d'autrefois, avec ses charrettes, ses bêtes, ses maîtres ferronniers…

Christophe Diblan Impossible de lire le son.

Le Mont-Saint-Michel en 1910

Amoureux de la Merveille, Christophe Diblan s'est ensuite attaqué au Mont. Sur une vidéo intitulée "Le Mont-Saint-Michel 1904", on voit le train arriver en provenance de Paris, les cérémonies religieuses près de l'abbaye, les dames et les messieurs en belles tenues… Et même "la mère Poulard que l'on voit saluer à l'entrée de son restaurant !".

Christophe Diblan, à propos du Mont-Saint-Michel Impossible de lire le son.

Fort d'une collection d'environ 300 cartes postales viroises, le Calvadosien accepterait volontiers de recevoir de nouvelles photos d'époque dont il n'a pas connaissance. Toujours dans le but "de partager pour le plaisir de tous". Et peut-être de concrétiser un jour son nouveau projet : celui de reconstruire en 3D une ville, Vire sans aucun doute, et de se retrouver en totale immersion à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. "Un travail titanesque, mais qui pourrait bénéficier de l'aide de l'IA…" Nous avons hâte de voir.

Pratique. Vous pouvez contacter Christophe Diblan à l'adresse cdiblan@gmail.com.