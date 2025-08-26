En ce moment Old Phone Ed Sheeran
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Insolite. Grâce à l'IA, il fait s'animer les rues de Vire et du Mont-Saint-Michel au début du XXe siècle

Histoire. Christophe Diblan fait s'animer, avec l'aide de l'intelligence artificielle, des cartes postales qui illustrent les villes de Vire et du Mont-Saint-Michel au début du XXe siècle. Si ses vidéos ne sont que fictives, elles plongent le spectateur dans l'ambiance de ces villes il y a plus de 100 ans, et offrent un résultat bluffant.

Publié le 26/08/2025 à 17h56 - Par Lilian Fermin
Insolite. Grâce à l'IA, il fait s'animer les rues de Vire et du Mont-Saint-Michel au début du XXe siècle
La rue aux Teintures s'anime à Vire, ici dans la vidéo tirée des cartes postales de 1907 de la collection de Christophe Diblan. - Capture d'écran YouTube Christophe Diblan

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Expatrié en République dominicaine où il dirige une entreprise d'assistance aéroportuaire, Christophe Diblan n'oublie certainement pas ses racines viroises, son "phare géographique et émotionnel". A tel point que, même à distance, il fait vivre sa passion pour les cartes postales d'époque, datant du début du XXe siècle. Celles qui étaient étalées "dans des boîtes à chaussures" et qu'il achetait "pour 2 francs".

Une passion pour les photos d'époque

Mais depuis, l'intelligence artificielle a émergé, et a transporté son hobby dans une autre dimension. Le Normand s'amuse à faire s'animer ses cartes postales, créant de petits vidéos YouTube avec pour décor le Vire d'avant-guerre. C'est via le groupe Facebook Vire autrefois, sur lequel il partage ses photos d'époque qu'il "nettoie" avec des logiciels pour y déceler les moindres détails, qu'il a découvert cette pratique.

"Un membre, Olivier, a posté une vidéo d'une carte postale animée de 1912, avec une fluidité extraordinaire, je n'avais jamais vu ça", se souvient-il. Alors, l'intéressé se penche sur le sujet et s'y attelle. "Je me suis plongé pour comprendre comment cela fonctionnait, puis j'ai essayé."

Une mission qui a pris du temps, tant l'IA est difficile à maîtriser et peut générer de nombreuses erreurs. Le résultat ? Deux vidéos bluffantes de Vire en 1907 et 1910. Mais attention, Christophe Diblan tempère : "C'est une représentation fictive du passé, de quelque chose qui n'a jamais existé. Cette représentation est faite dans le but de divertir, et peut donner une idée de ce qu'était le passé dans ces secteurs." En ajoutant un travail sonore grâce à des bibliothèques de sons, le passionné plonge le spectateur dans le Vire d'autrefois, avec ses charrettes, ses bêtes, ses maîtres ferronniers…

Christophe Diblan

Le Mont-Saint-Michel en 1910

Amoureux de la Merveille, Christophe Diblan s'est ensuite attaqué au Mont. Sur une vidéo intitulée "Le Mont-Saint-Michel 1904", on voit le train arriver en provenance de Paris, les cérémonies religieuses près de l'abbaye, les dames et les messieurs en belles tenues… Et même "la mère Poulard que l'on voit saluer à l'entrée de son restaurant !".

Christophe Diblan, à propos du Mont-Saint-Michel

Fort d'une collection d'environ 300 cartes postales viroises, le Calvadosien accepterait volontiers de recevoir de nouvelles photos d'époque dont il n'a pas connaissance. Toujours dans le but "de partager pour le plaisir de tous". Et peut-être de concrétiser un jour son nouveau projet : celui de reconstruire en 3D une ville, Vire sans aucun doute, et de se retrouver en totale immersion à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. "Un travail titanesque, mais qui pourrait bénéficier de l'aide de l'IA…" Nous avons hâte de voir.

Pratique. Vous pouvez contacter Christophe Diblan à l'adresse cdiblan@gmail.com.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Insolite. Grâce à l'IA, il fait s'animer les rues de Vire et du Mont-Saint-Michel au début du XXe siècle
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple