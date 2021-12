Le Mont-Saint-Michel. Un célèbre youtubeur dévoile les endroits secrets du Mont-Saint-Michel

Les images sont belles et elles sont rares. Le youtubeur Mamytwink a eu le privilège de découvrir des coins cachés du Mont-Saint-Michel (Manche). Il a pu partager ses trouvailles dans une vidéo publiée sur la plateforme Youtube le mardi 1er mai 2018, intitulée Dans les passages secrets du Mont-Saint-Michel. La merveille qui attire toujours de nombreux touristes suscite aussi la curiosité des internautes car la vidéo cartonne ! Elle se classe en ce moment parmi les dix vidéos les plus vues de Youtube France.

Les passages exigus et non ouverts au public retiennent tout particulièrement l'attention et attisent la curiosité des 800 000 abonnés du vidéaste. On découvre avec le youtubeur des passages cachés du Mont-Saint-Michel.

Les endroits les moins accessibles sont dévoilés dans cette vidéo - Mamytwink

Le youtubeur en a profité pour faire de magnifiques plans en drone faisant découvrir aux internautes le Mont sous tous ses angles, comme s'ils le survolaient en hélicoptère.

Les plans en drone permettent de voir la merveille sous tous les angles - mamytwink

Avec tous les endroits insolites que compte la Normandie, nul doute que Mamytwink revienne poser sa caméra à l'avenir. Dans le passé, le youtubeur avait notamment déjà posé sa caméra à Caen (Calvados) où il avait découvert l'embuscade (cocktail à base de bière et de calva) mais aussi sur les plages du Débarquement ou encore dans un château à l'abandon ou un ancien séminaire.

A LIRE AUSSI.

Le Havre vu par une youtubeuse