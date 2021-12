Le PS veut confirmer en Basse-Normandie

Christine Le Coz est conseillère municipale à Saint-Lô et conseillère général PS de la Manche. Candidate dans la 1ère circonscription de la Manche aux élections législatives des 10 et 17 juin, elle estime qu'en cas de majorité à l'Assemblée, la gauche "aura tous les atouts en main pour pourvoir faire avancer et pour construire une autre société".

Christine Le Coz évoque "l'obligation de réussir".

Il faut du réalisme en politique

Gwenaël Huet, député UMP de la 2ème circonscription de la Manche, candidat à sa succession, précise que "les chiffres sont têtus et qu'il ne suffit pas de quelques incantations pour résoudre les problèmes... Il faut du réalisme en politique".

Indignation

Gérard Dieudonné, conseiller général PS de la Manche, candidat dans la 2ème circonscription de la Manche aux élections législatives "s'indigne" du discours de la droite qui met en garde contre l'accumulation des pouvoirs à gauche.

N.B : depuis l'enregistrement de la vidéo ci-dessous (6 mai 2012) le premier secrétaire fédéral du parti socialiste, Stéphane Travert, également membre du bureau national, a condamné la candidature de Gérard Dieudonné aux élections législatives et déclaré : "Cette candidature dissidente le place donc désormais en dehors du Parti Socialiste."

photo : Christine Le Coz - 6 mai 2012