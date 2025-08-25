Caen. Un deuxième Burger King ouvre en centre-ville

Le géant américain de la restauration rapide poursuit son implantation dans l'agglomération caennaise. Déjà présent à Mondeville, Troarn et Douvres-la-Délivrande, ainsi qu'à Caen, le long du château, Burger King devrait ouvrir une deuxième enseigne dans le centre-ville. Et plus précisément aux Rives de l'Orne.

En lieu et place du restaurant Hippopotamus

Dimanche 24 août, le restaurant Hippopotamus, présent depuis de nombreuses années sur l'esplanade des Rives de l'Orne, a réalisé son dernier service, avant d'officiellement fermer ses portes. Après d'importants travaux, le local deviendra ainsi un Burger King. De quoi apporter de la concurrence aux autres fast-foods présents, comme Big M ou BChef.