Calvados. 16 obus de la Seconde Guerre mondiale traités par l'équipe de déminage de la Marine national

Les vestiges de la Seconde Guerre mondiale sont parfois dangereux sur le littoral normand. Alors que le soleil de lundi 25 août invitait volontiers à se prélasser sur le sable, le groupement de plongeurs démineurs de la Manche de la Marine nationale est entré en action dans le Calvados.

Dans le secteur de Grandcamp-Maisy, les équipes ont traité 16 obus MK11/MK2 US Bofors, indique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Ce qui représente un équivalent TNT de 3,1kg.